Раскрыты подробности договоренностей между Вашингтоном и Берлином по вопросу "СП-2"

ФРГ в рамках соглашения с США по проекту "Северный поток-2" обязуется добиваться от России продолжения транзита через Украину газа в Европу сроком на 10 лет, а также введения санкций против РФ, если Москва будет использовать энергию в качестве оружия в отношении государств Старого Света. О подробностях достигнутых накануне договоренностей сегодня рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе.

"Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие", – цитирует РИА "Новости" раздатчицу печенек на Майдане-2014.

По ее словам, американская сторона активно консультировалась с представителями киевского режима при подготовке данного судьбоносного соглашения.

Нуланд подчеркнула, что Штаты "не предпринимали каких-либо действий, чтобы заставить Украину молчать", наоборот, Вашингтон на высочайшем уровне обсуждал с Киевом "их запросы и их слабые места". Она еще раз проговорила украино-американскую мантру последних лет о том, что "СП-2" является плохим трубопроводом, поэтому Незалежной нужно помочь.

"Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году", – заявила представительница Госдепа.

Вашингтон и Берлин "будут продавливать и добиваться" всеми способами, чтобы Москва сохранила транзит российского газа через УГТС. Американка утверждает, что договоренности между ФРГ и Штатами нацелены на то, чтобы "снизить зависимость Украины... от российского газа".

Комментируя речь Нуланд, немецкий публицист и политолог Александр Сосновский в своем телеграм-канале расшифровал суть заявленного: "слова "обязана" и "будет" означают, что никаких конкретных обязательств Германия на себя не взяла".

С ним согласен собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. По его мнению, предъявленное Нуланд соглашение больше напоминает "протокол о намерениях, чем реальный механизм".

"Вашингтон мягко спихнул проблему на Берлин. С любым недовольством по поводу транзита Киеву теперь придется звонить в Германию", – считает журналист.

Сам текст соглашения замгоссекретаря США обещала опубликовать позднее в среду. Вероятно, тогда Москва должна официально будет отреагировать на все эти "обязаны", "давить", "ограничить" и прочее. Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил удивление просочившейся информации по соглашению и призвал дождаться публикации документа.

