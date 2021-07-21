Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Российский рубль спасут китайцы?
- "Дерзнули и сделали": как в Китае отреагировали на отказ России от доллара
Джо Байден вступил в должность президента США еще в январе этого года. Долгое время глава Белого дома игнорировал украинского коллегу Владимира Зеленского. Однако удача наконец улыбнулась и бывшему актеру. Спустя чуть больше двух месяцев после встречи с российским лидером Владимиром Путиным Байден встретится и с Зеленским.
В Белом доме анонсировали переговоры двух глав государств на 30 августа.
Впрочем, в заявлении говорится, что этим визитом президента Украины США продемонстрируют свою поддержку Киеву, суверенитету и территориальной целостности страны.
Ранее сообщалось, что встреча Байдена и Зеленского могла пройти до саммита Россия-США в Женеве.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра