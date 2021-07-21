Зеленский выпросил встречу с Байденом

Переговоры пройдут в конце лета

Джо Байден вступил в должность президента США еще в январе этого года. Долгое время глава Белого дома игнорировал украинского коллегу Владимира Зеленского. Однако удача наконец улыбнулась и бывшему актеру. Спустя чуть больше двух месяцев после встречи с российским лидером Владимиром Путиным Байден встретится и с Зеленским.

В Белом доме анонсировали переговоры двух глав государств на 30 августа. 

Впрочем, в заявлении говорится, что этим визитом президента Украины США продемонстрируют свою поддержку Киеву, суверенитету и территориальной целостности страны. 

Ранее сообщалось, что встреча Байдена и Зеленского могла пройти до саммита Россия-США в Женеве. 

Источник: Белый дом США ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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