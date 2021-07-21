Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Российский рубль спасут китайцы?
- "Дерзнули и сделали": как в Китае отреагировали на отказ России от доллара
Инцидент с эсминцем Defender Королевских Военно-морских сил у берегов Крыма, вероятно, не станет последней провокацией на море против России со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Интерфаксу", которое опубликовано сегодня на сайте ведомства.
Глава МИД прогнозирует, что Крым окажется не единственным регионом, где могут произойти очередные конфликты. По его мнению, подобные ситуации с участием натовских военных кораблей не исключены в Южно-Китайском море.
Североатлантический блок и, в частности, Великобритания "взяли курс на то, чтобы проецировать свои неправовые, достаточно наглые действия на просторах мирового океана", убежден Лавров.
"Но, думаю, коллеги быстро поймут, чем это может закончиться", – предупредил он.
По его словам, у Москвы не осталось сомнений в спланированной провокации с британским эсминцем после того, как в графстве Кент на автобусной остановке странным образом нашлись секретные документы о перемещениях Defender в Черном море. О том же говорит и присутствие журналиста на борту военного корабля.
Напомним, инцидент с "британцем" произошел 23 июня. Тогда иностранный эсминец углубился на три километра в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму. Наши пограничники и летчики выдавили эсминец за пределы рубежей РФ, применив предупредительную стрельбу.
Позже Лондон отрицал факт нарушения госграницы РФ. Глава МИД Великобритании
Доминик Рааб
заявил, что корабль просто"выбрал самый короткий и прямой маршрут" следования и обещал, что суда Королевского флота и дальше продолжат практику захода в украинские воды. Более того, он предупредил Пекин, чтобы тот ожидал появление британских кораблей в спорном Южно-Китайском море.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра