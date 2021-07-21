На Смоленской площади предупредили страны альянса о последствиях в случае походов, аналогичных британскому эсминцу в Черном море

Инцидент с эсминцем Defender Королевских Военно-морских сил у берегов Крыма, вероятно, не станет последней провокацией на море против России со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Интерфаксу", которое опубликовано сегодня на сайте ведомства.

Глава МИД прогнозирует, что Крым окажется не единственным регионом, где могут произойти очередные конфликты. По его мнению, подобные ситуации с участием натовских военных кораблей не исключены в Южно-Китайском море.

Североатлантический блок и, в частности, Великобритания "взяли курс на то, чтобы проецировать свои неправовые, достаточно наглые действия на просторах мирового океана", убежден Лавров.

"Но, думаю, коллеги быстро поймут, чем это может закончиться", – предупредил он.

По его словам, у Москвы не осталось сомнений в спланированной провокации с британским эсминцем после того, как в графстве Кент на автобусной остановке странным образом нашлись секретные документы о перемещениях Defender в Черном море. О том же говорит и присутствие журналиста на борту военного корабля.

Напомним, инцидент с "британцем" произошел 23 июня. Тогда иностранный эсминец углубился на три километра в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму. Наши пограничники и летчики выдавили эсминец за пределы рубежей РФ, применив предупредительную стрельбу.

Позже Лондон отрицал факт нарушения госграницы РФ. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что корабль просто"выбрал самый короткий и прямой маршрут" следования и обещал, что суда Королевского флота и дальше продолжат практику захода в украинские воды. Более того, он предупредил Пекин, чтобы тот ожидал появление британских кораблей в спорном Южно-Китайском море.

