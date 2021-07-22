Лидер США сделал публичное признание

Накануне Джо Байден выступил в городе Цинциннати, заодно рассказав о важности встречи с Владимиром Путиным для него лично.

Как оказалось, только во время разговора один на один американский лидер понял, кем он является.

"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой",

– признался глава Белого дома.

Демократ также добавил, что он понял, что в случаях, когда он о чем-то говорил, обещал что-либо сделать, то его собеседник прекрасно осознавал, что слова рано или поздно станут действиями. Именно этот помогло Байдену осознать, что он – глава администрации, "которая является лидером свободного мира".

Напомним, что саммит двух президентов состоялся в Женеве, 16 июля. По окончании Владимир Путин дал пресс-конференцию, рассказав об итогах переговоров с Байденом.

По словам российского президента, саммит прошел "хорошо", при этом разговор получился конструктивным. Своего американского коллегу Владимир Владимирович назвал взвешенным и опытным.

В ходе встречи Путин и Байден обсудили вопросы торговых отношений, стратегическую стабильность, региональную безопасность и кибербезопасность. Также были затронуты темы прав человека, вакцинации и СМИ.