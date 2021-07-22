Что почувствовал Байден во время встречи с Путиным

Что почувствовал Байден во время встречи с Путиным
Фото: Guo Chen /XinHua / www.globallookpress.com
Лидер США сделал публичное признание

Накануне Джо Байден выступил в городе Цинциннати, заодно рассказав о важности встречи с Владимиром Путиным для него лично. 

Как оказалось, только во время разговора один на один американский лидер понял, кем он является. 

"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой",

– признался глава Белого дома. 

Демократ также добавил, что он понял, что в случаях, когда он о чем-то говорил, обещал что-либо сделать, то его собеседник прекрасно осознавал, что слова рано или поздно станут действиями. Именно этот помогло Байдену осознать, что он – глава администрации, "которая является лидером свободного мира". 

Напомним, что саммит двух президентов состоялся в Женеве, 16 июля. По окончании Владимир Путин дал пресс-конференцию, рассказав об итогах переговоров с Байденом. 

По словам российского президента, саммит прошел "хорошо", при этом разговор получился конструктивным. Своего американского коллегу Владимир Владимирович назвал взвешенным и опытным. 

В ходе встречи Путин и Байден обсудили вопросы торговых отношений, стратегическую стабильность, региональную безопасность и кибербезопасность. Также были затронуты темы прав человека, вакцинации и СМИ. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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