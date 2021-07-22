В крушении МН17 виноват Киев: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

В крушении МН17 виноват Киев: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Не обошли стороной и водную блокаду Крыма

Россия решила подать первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она касается тех событий, которые произошли после "насильственной смены власти" в Незалежной в феврале 2014 года.

Целью данной жалобы было стремление российской стороны привлечь внимание ЕСПЧ к систематическим нарушениям прав и свобод украинского населения, провести расследование, заставить Киев прекратить их совершать и привлечь всех причастных к ответственности, восстановив тем самым "мир и согласие". 

В своей жалобе Россия указала на вину Украины в гибели мирного населения, а также незаконном аресте и жестоком обращении с людьми. 

Также Москва обвинила Киев в смерти людей и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории. Следующий пункт касается подавления свободы слова и преследований "инакомыслящих", включая журналистов и политиков. 

Была затронула и тема дискриминации украинскими властями русскоговорящего населения, российских компаний и бизнесменов. 

Москва также указала и на ответственность Незалежной за крушение Боинга МН17, объяснив, что трагедия произошла вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной, где велись боевые действия. 

Помимо прочего, Украина обвиняется в водной блокаде Крыма, в лишении жителей юго-востока страны возможности участвовать в выборах и в нападении на российские дипломатические представительства. Указывается, что за последние 5 лет Россия 33 раза обращалась к украинским властям за помощью после случаев насилия в отношении дипломатов, однако все запросы остались без ответа. 

В ЕСПЧ Россия намерена добиться прекращения водной блокады полуострова. Также Москва потребовала немедленно снять запрет на вещание русскоязычных телеканалов и вернуть доступ к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке. Еще одно требование касается прекращения ограничения прав национальных и языковых меньшинств. В частности, речь идет о доступе к получению образования на родном языке. 

Источник: Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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ГостьСВ
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Гость275919
Опять вылез проплаченный Умник с комментарием не по теме статьи, но против России.
Умник, сколько людей погибло тогда? Три человека, которые не уступили дорогу танкам, а из танка их не заметили.
Умник, а кто по Вашему должен предъявить счет? И те, кто был в Белом доме, и те, кто его штурмовал - есть Россия. Мы со своими проблемами разобрались. Будут новые проблемы - и с ними разберемся. Это наша история и мы не проклинаем белых или красных, а принимаем историю такой, какова она есть, не забывая гордится нашими предками и нашей страной.
А Вы, Умник, чем гордитесь?
С кавидом так справились, что в Питере шесть дней ждут тела, чтобы похоронить. Цены на все растут каждый день. Хватить болтать, пора думать.
Гость279897
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Лисенок
Пока ботоксная моль сидит в Кремле - этого не будет. России надо проснуться и стряхнуть с себя присосавшихся криминальных упырей.
И на их место поставить новых, типа Овального и сотоварищей, которые Россию вообще с потрахами сдадут?
Гость275919
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Гость277309
Интересно, а когда России предъявят счет за расстрел белого дома и убийство его защитников?
Опять вылез проплаченный Умник с комментарием не по теме статьи, но против России.
Умник, сколько людей погибло тогда? Три человека, которые не уступили дорогу танкам, а из танка их не заметили.
Умник, а кто по Вашему должен предъявить счет? И те, кто был в Белом доме, и те, кто его штурмовал - есть Россия. Мы со своими проблемами разобрались. Будут новые проблемы - и с ними разберемся. Это наша история и мы не проклинаем белых или красных, а принимаем историю такой, какова она есть, не забывая гордится нашими предками и нашей страной.
А Вы, Умник, чем гордитесь?
Гость279897
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Гость277309
Интересно, а когда России предъявят счет за расстрел белого дома и убийство его защитников?
Т.е. Россия должна предъявить счет кому? Сама себе? Ты бы, мил человек, поел бы нормальной пищи, а не своих кизяков со стекломоем, глядишь отпустит хоть немного
Гость279487
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Лисенок
Пока ботоксная моль сидит в Кремле - этого не будет. России надо проснуться и стряхнуть с себя присосавшихся криминальных упырей.
сходил бы врачу показался что ли..
Лисенок
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Гость277309
Интересно, а когда России предъявят счет за расстрел белого дома и убийство его защитников?
Пока ботоксная моль сидит в Кремле - этого не будет. России надо проснуться и стряхнуть с себя присосавшихся криминальных упырей.
Гость277309
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Интересно, а когда России предъявят счет за расстрел белого дома и убийство его защитников?
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