Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Российский рубль спасут китайцы?
- "Дерзнули и сделали": как в Китае отреагировали на отказ России от доллара
Россия решила подать первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она касается тех событий, которые произошли после "насильственной смены власти" в Незалежной в феврале 2014 года.
Целью данной жалобы было стремление российской стороны привлечь внимание ЕСПЧ к систематическим нарушениям прав и свобод украинского населения, провести расследование, заставить Киев прекратить их совершать и привлечь всех причастных к ответственности, восстановив тем самым "мир и согласие".
В своей жалобе Россия указала на вину Украины в гибели мирного населения, а также незаконном аресте и жестоком обращении с людьми.
Также Москва обвинила Киев в смерти людей и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории. Следующий пункт касается подавления свободы слова и преследований "инакомыслящих", включая журналистов и политиков.
Была затронула и тема дискриминации украинскими властями русскоговорящего населения, российских компаний и бизнесменов.
Москва также указала и на ответственность Незалежной за крушение Боинга МН17, объяснив, что трагедия произошла вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной, где велись боевые действия.
Помимо прочего, Украина обвиняется в водной блокаде Крыма, в лишении жителей юго-востока страны возможности участвовать в выборах и в нападении на российские дипломатические представительства. Указывается, что за последние 5 лет Россия 33 раза обращалась к украинским властям за помощью после случаев насилия в отношении дипломатов, однако все запросы остались без ответа.
В ЕСПЧ Россия намерена добиться прекращения водной блокады полуострова. Также Москва потребовала немедленно снять запрет на вещание русскоязычных телеканалов и вернуть доступ к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке. Еще одно требование касается прекращения ограничения прав национальных и языковых меньшинств. В частности, речь идет о доступе к получению образования на родном языке.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра
Умник, сколько людей погибло тогда? Три человека, которые не уступили дорогу танкам, а из танка их не заметили.
Умник, а кто по Вашему должен предъявить счет? И те, кто был в Белом доме, и те, кто его штурмовал - есть Россия. Мы со своими проблемами разобрались. Будут новые проблемы - и с ними разберемся. Это наша история и мы не проклинаем белых или красных, а принимаем историю такой, какова она есть, не забывая гордится нашими предками и нашей страной.
А Вы, Умник, чем гордитесь?