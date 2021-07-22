Не обошли стороной и водную блокаду Крыма

Россия решила подать первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она касается тех событий, которые произошли после "насильственной смены власти" в Незалежной в феврале 2014 года.

Целью данной жалобы было стремление российской стороны привлечь внимание ЕСПЧ к систематическим нарушениям прав и свобод украинского населения, провести расследование, заставить Киев прекратить их совершать и привлечь всех причастных к ответственности, восстановив тем самым "мир и согласие".

В своей жалобе Россия указала на вину Украины в гибели мирного населения, а также незаконном аресте и жестоком обращении с людьми.

Также Москва обвинила Киев в смерти людей и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории. Следующий пункт касается подавления свободы слова и преследований "инакомыслящих", включая журналистов и политиков.

Была затронула и тема дискриминации украинскими властями русскоговорящего населения, российских компаний и бизнесменов.

Москва также указала и на ответственность Незалежной за крушение Боинга МН17, объяснив, что трагедия произошла вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной, где велись боевые действия.

Помимо прочего, Украина обвиняется в водной блокаде Крыма, в лишении жителей юго-востока страны возможности участвовать в выборах и в нападении на российские дипломатические представительства. Указывается, что за последние 5 лет Россия 33 раза обращалась к украинским властям за помощью после случаев насилия в отношении дипломатов, однако все запросы остались без ответа.

В ЕСПЧ Россия намерена добиться прекращения водной блокады полуострова. Также Москва потребовала немедленно снять запрет на вещание русскоязычных телеканалов и вернуть доступ к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке. Еще одно требование касается прекращения ограничения прав национальных и языковых меньшинств. В частности, речь идет о доступе к получению образования на родном языке.