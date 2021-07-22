Газопровод однозначно будет запущен, прогнозируют эксперты

Близится завершение строительства "Северного потока-2". Накануне Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором, в частности, прописали ряд условий, в соотвествии с которыми газопровод будет функционировать. Часть договоренностей коснулась Украины, а именно Запад пообещал Незалежной, что транзит газа через ее территорию продолжится после 2024 года. В свете последних событий украинские эксперты были вынуждены признать, что "СП" все-таки будет запущен.

Более того, Александр Охрименко заметил, что все попытки Киева помешать началу работы трубопровода оказались тщетны.

"Шансы остановить "Северный поток 2" нулевые, он будет построен и запущен однозначно",

– заключил эксперт.

При этом Охрименко добавил, что данный проект важен для экономики Германии, которая на данный момент является главным покупателем товаров из России в Европе. В таком случае ФРГ сможет повлиять на РФ, если она вдруг решит использовать "Северный поток-2" в качестве оружия. Другой вопрос – захочет ли Берлин это делать.

Также он указал на то, что после консультаций Незалежная сможет получить компенсацию от Евросоюза, не говоря уже о том, что после запуска газопровода украинская энергетическая система станет частью европейской.

Ранее стало известно о реакции Сергея Лаврова на договоренности США и Германии по "Северному потоку-2".