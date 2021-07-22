На Украине оценили шансы помешать запуску "Северного потока-2"

На Украине оценили шансы помешать запуску "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Газопровод однозначно будет запущен, прогнозируют эксперты

Близится завершение строительства "Северного потока-2". Накануне Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором, в частности, прописали ряд условий, в соотвествии с которыми газопровод будет функционировать. Часть договоренностей коснулась Украины, а именно Запад пообещал Незалежной, что транзит газа через ее территорию продолжится после 2024 года. В свете последних событий украинские эксперты были вынуждены признать, что "СП" все-таки будет запущен. 

Более того, Александр Охрименко заметил, что все попытки Киева помешать началу работы трубопровода оказались тщетны. 

"Шансы остановить "Северный поток 2" нулевые, он будет построен и запущен однозначно", 

– заключил эксперт. 

При этом Охрименко добавил, что данный проект важен для экономики Германии, которая на данный момент является главным покупателем товаров из России в Европе. В таком случае ФРГ сможет повлиять на РФ, если она вдруг решит использовать "Северный поток-2" в качестве оружия. Другой вопрос – захочет ли Берлин это делать. 

Также он указал на то, что после консультаций Незалежная сможет получить компенсацию от Евросоюза, не говоря уже о том, что после запуска газопровода украинская энергетическая система станет частью европейской. 

Ранее стало известно о реакции Сергея Лаврова на договоренности США и Германии по "Северному потоку-2". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость279897
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"Запад пообещал Незалежной"? помнится "запад обещал" и в ЕС, и в НАТО и вообще процветание и благоденствие и как оно, хохлоидиоты? Ваша недострана уже в ЕС, в НАТО, у вас еврозарплаты?
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