Сам факт обращения Москвы в суд заставит Украину и ее "покровителей" встрепенуться

Россия впервые в своей истории подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека, обвинив Украину в нарушении прав и свобод своих граждан. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уверен, что обращение приведет Киев и его западных покровителей в чувство.

"Хотя правильнее было бы сказать: покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся "отмазывать" наломавшие гнилых дров киевские власти",

– продолжил парламентарий.

Чиновник заметил, что эта жалоба может иметь исторические по масштабу последствия. Но, считает Косачев, на стопроцентную объективность европейского суда рассчитывать не приходится, поскольку, как показывает практика, ЕСПЧ часто грешит тем, что выносит политизированные решения.

Но при этом Киев прекрасно осознает, что у него, как говорится, рыльце в пушку, поэтому и боится, что при судебных тяжбах могут всплыть факты, доказывающие, что российские обвинения не безосновательны.

"Тогда и западным покровителям будет не очень комфортно оправдывать действия тех, на чьих руках кровь детей, стариков и женщин Донбасса",

– заключил Косачев, добавив, что шаг Генпрокуратуры РФ крайне важен для того, чтобы справедливость наконец восторжествовала, а все виновные в событиях, творящихся на Украине после 2014, были наказаны.

Иск России прокомментировали также и в Генпрокуратуре РФ. Уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов заметил, что над документом велась долгая и кропотливая работа. В разработке приняли участие представители различных министерств и ведомств РФ, пишет "Пятый канал".