На Смоленской площади сообщили, что Генпрокуратура РФ собрала тонны материалов о нарушениях прав человека в Незалежной, и все они уйдут в Страсбург

Властям Незалежной нужно внимательно изучить жалобу России, поданную в Европейский суд по правам человека против Украины, прежде чем заявлять о возможном проигрыше российской стороны. Так прокомментировала нервную реакцию киевского режима на иск Москвы директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, сегодня Российская Федерация впервые в своей истории подала межгосударственную жалобу в Страсбургский суд – против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Иск касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".

После этого в Незалежной случилась прямо-таки истерика. Так, министр юстиции соборной Денис Малюська заявил, что Россию ждет неминуемое поражение в ЕСПЧ. По его словам, Москва "спутала" суд в Страсбурге с шоу на телевидении, в инстанцию послала якобы мифы российской пропаганды. Свой спич пан Малюська изобразил в "Фейсбук".

"Сильное заявление от главы министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами", – написала в своем телеграм-канале Захарова.

В комментариях пользователи предположили, что в Европе, которая последние годы выступает с антироссийской риторикой, могут и поддержать Киев, поскольку "они в одной банде с европейцами, бандит бандиту глаз не выколет".

В то же время под постом пана Малюськи украинцы не исключили того, что Москва может в Страсбурге одержать победу:

""Вы смеётесь, а они ещё и выиграют. С моста в Керчь тоже смеялись. Только что-то в Киеве и Запорожье до сих пор не достроили...", "Некоторые требования ЕСПЧ может вполне удовлетворить"".

Позже в эфире программы "60" минут на телеканале "Россия 1" Захарова, поясняя решение о подаче жалобы против Незалежной, пояснила, что Москва долгие годы била в набат о нарушениях прав человека в соседнем государстве. Однако Запад никак не реагировал на заявления РФ. А, между тем, ситуация с правами человека там становилась все хуже.

"Мы использовали все возможности для привлечения внимания. Мы поняли, что эту стену пробить не представляется возможным. Весь объем информации теперь пойдет в ЕСПЧ", – отметила представитель дипведомства.

По ее словам, Генпрокуратура и МИД страны накопили "тонны материалов" о нарушениях прав человека в Незалежной и этот огромный массив документов и будет передан в Страсбург.

