На Украине потребовали отставки Зеленского из-за провала с "Северным потоком - 2"

На Украине потребовали отставки Зеленского из-за провала с "Северным потоком - 2"
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Запад преподал президенту Незалежной настоящий урок патриотизма

Новость о договоренностях между Германией и США по "Северному потоку – 2" взорвала общественность. Особо недовольны соглашением на Украине. Так, местная партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала главу государства Владимира Зеленского освободить кресло президента, а заодно забрать с собой все правительство.

На сайте партии указано, что сначала власть Петра Порошенко, бывшего президента страны, семь лет воевала с российским голубым топливом. При этом Украина все равно закупала российские нефтепродукты и другие товары. Затем Зеленский продолжил дело своего предшественника. Однако все ухищрения и схемы политиков привели к фантастическим ценам на газ для простого народа. В итоге, Порошенко и Зеленский уничтожили потенциал украинской ГТС. Лидеры Украины сделали так, что люди обнищали, страна потеряла миллиарды. В итоге "СП-2" уже практически готов, а президенты оказались "политическими банкротами", таки не сумев ничего предпринять. 

"ОПЗЖ" считает, что правительство Зеленского лишилось основного энергетического актива Незалежной, поэтому должно уйти в отставку. Партия потребовала досрочных парламентских выборов до того, как нынешняя власть окончательно погубит государство. 

Накануне стали известны подробности сделки Берлина и Вашингтона. В России выступили против формулировок о вредоносной деятельности страны, но некоторые положения "готовы приветствовать", уточняет "Общественная служба новостей".  

Источник: "Оппозиционная платформа – За жизнь" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость279678
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Гость282216
как приятно послать <цензура> писак, и кацапов в ту же сторону!.
Давай так чудик. Для меня хохол и кацап это два ругательных слова. Первые кроют вторых что мол они очень плохие люди. Только пьют и воруют и мешают первым счасливо жить, строить. Начина с распад СССР первые прям плясали от радости что избавились от вторых. Далее страна начала рушиться. Они продолжали вторых гнобить и в 2014, опять с плясками, пошли в сторону ЕС разорвав окончательно связи с "плохими людьми". Теперь просто сравни: Первые - всё разворовали и распродали. Остались практически ни с чем. Ничего нового не построили. Вторые строят, да ещё и под санкциями, да и развиваются.
Гость282216
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как приятно послать <цензура> писак, и кацапов в ту же сторону!.
Гость282214
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"Задним умом богаты!", надо название страны и население ещё поменять.
Гость280101
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Конечно жаба душит "славных героев", одни мост через залив, жд ветку и трубу по дну на другой конец континента, под гнётом санкций, а другие проволоку на границе с поддержкой всего мира не осилили. Печалька так печалька...
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