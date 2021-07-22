Запад преподал президенту Незалежной настоящий урок патриотизма

Новость о договоренностях между Германией и США по "Северному потоку – 2" взорвала общественность. Особо недовольны соглашением на Украине. Так, местная партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала главу государства Владимира Зеленского освободить кресло президента, а заодно забрать с собой все правительство.

На сайте партии указано, что сначала власть Петра Порошенко, бывшего президента страны, семь лет воевала с российским голубым топливом. При этом Украина все равно закупала российские нефтепродукты и другие товары. Затем Зеленский продолжил дело своего предшественника. Однако все ухищрения и схемы политиков привели к фантастическим ценам на газ для простого народа. В итоге, Порошенко и Зеленский уничтожили потенциал украинской ГТС. Лидеры Украины сделали так, что люди обнищали, страна потеряла миллиарды. В итоге "СП-2" уже практически готов, а президенты оказались "политическими банкротами", таки не сумев ничего предпринять.

"ОПЗЖ" считает, что правительство Зеленского лишилось основного энергетического актива Незалежной, поэтому должно уйти в отставку. Партия потребовала досрочных парламентских выборов до того, как нынешняя власть окончательно погубит государство.

Накануне стали известны подробности сделки Берлина и Вашингтона. В России выступили против формулировок о вредоносной деятельности страны, но некоторые положения "готовы приветствовать", уточняет "Общественная служба новостей".