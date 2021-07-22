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Очередная зрада на мировой арене приключилась с Украиной, и снова проблема с картой. На сей раз беда постигла киевский режим в Токио.
Как сообщает РИА "Новости", на официальном сайте XXXII летних Олимпийских игр между Украиной и Крымом проведена граница. Речь идет о разделе "Расписание и результаты". Там размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную "аплодисментами".
МИД Украины уже поручил посольству в Японии разобраться в ситуации.
"Главное спортивное мероприятие еще не началось, а осадочек уже есть. Кто-нибудь знает, как будет "Чей Крым" по-японски?" – с сарказмом отреагировал на этот прокол представителей Страны восходящего солнца телеграм-канал "Запрещенная Украина".
Напомним, торжественная церемония открытия Игр-2020 в Токио состоится завтра, 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
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