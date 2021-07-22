На Смоленской площади удивились двойственной позиции США в отношении функционирования УГТС

Москва сохранит маршрут перекачки российского газа через украинскую территорию, если на голубое топливо будет спрос после 2024 года. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя РИА "Новости" перспективы функционирования советского газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в свете соглашения между США и Германией по запуску "Северного потока-2".

"По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители", – заметил дипломат.

Представитель дипведомства обратил внимание на двусмысленность поведения Вашингтона, который прилагает "титанические усилия" по отключению Европы от нашего голубого топлива в попытке заставить покупать американский СПГ и одновременно требует сохранить транзитные поставки после 2024 года через Незалежную.

"Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ", – сделал вывод Грушко.

Причем все это происходит на фоне зеленого курса, объявленного Евросоюзом при поддержке Штатов, где голубое сырье названо переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.

"Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток", – напомнил Грушко.

Накануне Вашингтон и Берлин обнародовали достигнутое между США и ФРГ соглашение о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности, где сформулированы условия для работы "СП-2". В частности, американские и немецкие власти считают, что в интересах Киева и коллективного Брюсселя продолжить транзит российского газа через УГТС после 2024 года, когда заканчивается действующий сейчас между РФ и Незалежной контракт.

Ради этого Германия обязалась использовать все доступные ей средства давления на Москву, включая санкционные.

В самой Украине этими договоренностями остались явно недовольны, поскольку там рассчитывали на реальную финансовую компенсацию за возможную остановку транзита или железобетонные, окончательные и беспощадные рестрикции против России, которые должны были бы не дать достроить "Северный поток-2".

Как заявил министр иностранных дел соборной Дмитрий Кулеба, он собрался "комплексно и детально" изучить соглашение, потому что ему все еще непонятно, готова ли Москва "выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины как транзитного государства".

Пан Кулеба сообщил, что у киевского режима "есть много вопросов" к тому, как договоренность Вашингтона и Берлина в состоянии снизить угрозы для Незалежной и государств Центральной Европы, связанные с запуском "СП-2".

