Лукашенко поделился президентскими полномочиями

Лукашенко поделился президентскими полномочиями
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бацька внес поправки в документ 23-летней давности

Часть функций президента Белоруссии, которые касаются приватизации госсобственности, переданы правительству и местным органам власти. Соответствующий декрет подписал сегодня глава Республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Таким образом, внесены корректировки в документ от 1998 года.

Отныне функции президента по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельхозпродукцию, ценные бумаги которых находятся в собственности государства, переданы кабмину.

Если акции указанных предприятий находятся в собственности административно-территориальных единиц, то они отходят в ведение облисполкомам и Минскому горисполкому, говорится в релизе.

Впервые о передаче ряда полномочий главы государства Александр Григорьевич заявил в ноябре 2020-го на фоне протестов граждан, не согласных с итогами президентских выборов в августе прошлого года. Тогда он предположил, что парламенту, местным органам власти и другим структурам Республики может отойти до 80% функций, которые сейчас осуществляет лидер нации, причем без правок в Конституцию.

Затем в декабре он повторил свое заявление с некоторыми новшествами. По его словам, часть президентских полномочий можно передать Всебелорусскому народному собранию, но уже в рамках конституционной реформы.

Источник: Сайт президента Белоруссии ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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