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Москва пригрозила покинуть форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в случае, если посланцы Киева продолжат врать о якобы концентрации ВС РФ у границ с Незалежной. Об этом на пленарном заседании организации заявил руководитель российской делегации Константин Гаврилов, передает сегодня РИА "Новости".
По его словам, украинские делегаты на ФСОБ используют "необдуманные высказывания" о передвижениях нашей армии как "ширму" для продолжающейся уже семь лет "необычной военной деятельности" в Донбассе, куда киевский режим нагнал до 60 тыс военнослужащих ВСУ.
Гаврилов отметил, что после завершения контрольной проверки войск Вооруженных сил РФ, российские части вернулись в места постоянной дислокации.
"Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации", – подчеркнул дипломат.
Кроме того, он напомнил, что Москва осуждает "кровопролитную карательную операцию" постмайданных вождей против гражданского населения Донбасса, выступая за мирное урегулирование вооруженного внутриукраинского конфликта. Киев должен вести прямой диалог с руководством ДНР и ЛНР, следуя пунктам минских соглашений "во всей их полноте и последовательности", указал Гаврилов.
Также в четверг, 22 июля, по теме разрешения кризиса на Украине выступил МИД Германии. Берлин заявил, что Киев должен выполнить решения саммита в Париже от декабря 2019 года, чтобы добиться заметного улучшения ситуации для жителей мятежного шахтерского региона. В частности, власти Незалежной обязаны имплементировать так называемую формулу Штайнмайера в украинское законодательство.
Ну, а Москву немцы призвали "конструктивнее, нежели до сих пор, действовать в усилиях по урегулированию конфликта".
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