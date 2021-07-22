В Вильнюсе назвали реализацию балтийского проекта огромной победой Путина

Предъявленное вчера миру соглашение между Вашингтоном и Берлином по вопросу строительства и запуска "Северного потока-2" и спасения Украины после 2024 г. продолжает волновать умы европейских политиков. Так, сегодня не удержался глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвавший эту американо-немецкую сделку "ошибкой". Об этом сообщает Delfi.

Литовский министр заявил, что западные страны должны добиться получения Незалежной выгоды от реализации балтийского проекта. В частности, Ландсбергис предложил шантажировать Москву и использовать "СП-2" как "рычаг" для того, чтобы "потребовать вывода российских войск с территории Украины".

Еще он придумал альтернативное решение проблемы Киева с началом работы нашей трубы – нужно всего лишь предоставить соборной план действий по членству в НАТО.

По словам министра, новый газопровод станет "огромной победой" для президента России Владимира Путина, поэтому он "должен заплатить действительно высокую цену".

Отметим, что с берегов Днепра целый день поступают то жалостливые, то грозные критические заявления по сделке США и Германии.

Сначала глава МИД страны Дмитрий Кулеба сообщил, что он еще не успел внимательно изучить текст договоренностей, но заметил, что у него уже "есть много вопросов" к соглашению. Министр не понял, как Москва будет выполнять "свои обязательства" (напомним, сделка была между президентом Штатов Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель).

Затем на брега Славутича вышла Ярославна – вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она пожаловалась, что Киев так и не получил никаких гарантий безопасности, включая по членству в НАТО и продолжения транзита российского газа через УГТС – "ни в этом заявлении, ни вне его", передает РИА "Новости".

