Американский сенатор пообещал, что над российским газопроводом нависнет дамоклов меч

В Штатах не все смирились с "капитуляцией" нынешнего главы Джо Байдена перед РФ относительно газопровода "Северный поток – 2". Республиканцы настроены воинственно. Так, сенатор Тед Круз не сдается – он пообещал, что газопровод через несколько лет ждет удар в виде санкций.



Республиканец заявил, что следующий политик, который в 2025 году сменит Байдена, вернет ограничения против "Северного потока – 2". Он намекнул, что участвующие в реализации российского проекта компании из европейских стран не должны расслабляться, с рук им это не сойдет и в будущем они-таки понесут наказание.

Круз пообещал, что участники проекта "встретятся с дамокловым мечом". Его цитирует РИА Новости. А пока сенатор решил объявить своеобразный бойкот администрации Байдена. Он заявил, что не даст пройти выдвинутым ею кандидатам в госдепартамент до тех пор, пока позицию по российскому газопроводу не пересмотрят.

Ранее Круз назвал сделку США и Германии катастрофой и победой РФ.