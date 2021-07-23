В США анонсировали удар по "Северному потоку – 2" - назван срок

В США анонсировали удар по "Северному потоку – 2" - назван срок
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Американский сенатор пообещал, что над российским газопроводом нависнет дамоклов меч

В Штатах не все смирились с "капитуляцией" нынешнего главы Джо Байдена перед РФ относительно газопровода "Северный поток – 2". Республиканцы настроены воинственно. Так, сенатор Тед Круз не сдается – он пообещал, что газопровод через несколько лет ждет удар в виде санкций.

Республиканец заявил, что следующий политик, который в 2025 году сменит Байдена, вернет ограничения против "Северного потока – 2". Он намекнул, что участвующие в реализации российского проекта компании из европейских стран не должны расслабляться, с рук им это не сойдет и в будущем они-таки понесут наказание.

Круз пообещал, что участники проекта "встретятся с дамокловым мечом". Его цитирует РИА Новости. А пока сенатор решил объявить своеобразный бойкот администрации Байдена. Он заявил, что не даст пройти выдвинутым ею кандидатам в госдепартамент до тех пор, пока позицию по российскому газопроводу не пересмотрят.

Ранее Круз назвал сделку США и Германии катастрофой и победой РФ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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