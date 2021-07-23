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нынешнего главы Джо Байдена перед РФ относительно газопровода "Северный поток –
2". Республиканцы настроены воинственно. Так, сенатор Тед Круз не сдается – он пообещал,
что газопровод через несколько лет ждет удар в виде санкций.
Республиканец заявил, что следующий политик, который в 2025 году сменит Байдена, вернет ограничения против "Северного потока – 2". Он намекнул, что участвующие в реализации российского проекта компании из европейских стран не должны расслабляться, с рук им это не сойдет и в будущем они-таки понесут наказание.
Круз пообещал, что участники проекта "встретятся с дамокловым мечом". Его цитирует РИА Новости. А пока сенатор решил объявить своеобразный бойкот администрации Байдена. Он заявил, что не даст пройти выдвинутым ею кандидатам в госдепартамент до тех пор, пока позицию по российскому газопроводу не пересмотрят.
Ранее Круз назвал сделку США и Германии катастрофой и победой РФ.
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