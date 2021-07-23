"Гусь за Беларусь": украинские активисты потребовали осудить Лукашенко

"Гусь за Беларусь": украинские активисты потребовали осудить Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Акция прошла у белорусского посольства в Киеве

Сегодня, 23 июля, в украинской столице прошла необычная акция. Активисты собрались у посольства Республики, прихватив с собой плакаты, на которых был изображен гусь. Некоторые из демонстрантов держали в руках фигурки птиц. Сами организаторы назвали акцию "Гусь за Беларусь". 

Как выяснилось, активисты провели аналогию с гоготом гусей и Гаагой, где расположен Международный уголовный суд. На одном из плакатов, например, нарисован гусь, который произносит: "Га-а-га". Именно там, по мнению демонстрантов, и будут судить Александра Лукашенко, режим которого виновен в преступлениях против человечности.

Участники потребовали от украинских властей разорвать дипотношения с Белоруссией. Также часть требований коснулась и лично президента Белоруссии. По мнению активистов, которых, кстати, было около 20 человек, Батька должен прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и отправиться на скамью подсудимых в Гаагу. 

 

Кстати, несколько дней назад о Гааге Лукашенко напомнил и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Глава внешнеполитического ведомства в своем "Твиттере" написал, что современная Белоруссия – тоталитарное государство в процессе становления.

"Наш долг – помочь тем, на кого нападают, чтобы однажды МЫ освободились от диктатора, чье единственное место находится в Гааге", 

– заключил министр. 

 

Ранее в центре Киева избили белорусов на акции в поддержку Лукашенко. Стычку демонстрантов и украинских радикалов сняли на видео. 

Источник: "Страна.ua" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

В крушении МН17 виноват Киев: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

Не обошли стороной и водную блокаду Крыма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей