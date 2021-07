Сегодня, 23 июля, в украинской столице прошла необычная акция. Активисты собрались у посольства Республики, прихватив с собой плакаты, на которых был изображен гусь. Некоторые из демонстрантов держали в руках фигурки птиц. Сами организаторы назвали акцию "Гусь за Беларусь".

Как выяснилось, активисты провели аналогию с гоготом гусей и Гаагой, где расположен Международный уголовный суд. На одном из плакатов, например, нарисован гусь, который произносит: "Га-а-га". Именно там, по мнению демонстрантов, и будут судить Александра Лукашенко, режим которого виновен в преступлениях против человечности.

Участники потребовали от украинских властей разорвать дипотношения с Белоруссией. Также часть требований коснулась и лично президента Белоруссии. По мнению активистов, которых, кстати, было около 20 человек, Батька должен прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и отправиться на скамью подсудимых в Гаагу.

Кстати, несколько дней назад о Гааге Лукашенко напомнил и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Глава внешнеполитического ведомства в своем "Твиттере" написал, что современная Белоруссия – тоталитарное государство в процессе становления.

"Наш долг – помочь тем, на кого нападают, чтобы однажды МЫ освободились от диктатора, чье единственное место находится в Гааге",

– заключил министр.

