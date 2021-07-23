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Отношения России и западных стран на протяжении уже многих лет оставляют желать лучшего. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал наконец привыкнуть к тому, что Соединенные Штаты и Европа просто "нас не любят".
И этому есть вполне логичное объяснение. В ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы" глава внешнеполитического ведомства заметил, что Россия просто не оправдала иллюзии, которые испытывал Запад в отношении РФ после распада Советского союза.
"И это, к сожалению, проявляется в самых разных сферах человеческой деятельности",
– продолжил Лавров.
Однако Россия смогла дать достойный ответ, доказав, что у нас есть и достоинство, и богатая история, и ресурс, благодаря которому эти самые достоинство и история будут только укрепляться.
Тем более, что расслабляться все равно нельзя, поскольку, считает министр иностранных дел, раздражение Запада тем, что Россия занимает независимую позицию и не соглашается с навязываемыми правилами, никуда не денется.
Также Лавров добавил, что сейчас США и ЕС намеренно вынуждают страны делать выбор: или Запад, или Россия. Давление оказывается даже на ближайших соседей РФ. В частности, ярким примером можно считать Украину и Белоруссию, где решили "обкатать" методику цветных революций. Таким образом страны пытаются сформировать пояс нестабильности.
Ранее Лавров отреагировал на договоренности США и Германии по "Северному потоку-2".
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