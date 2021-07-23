Главу оборонного ведомства Республики назвали некомпетентным руководителем

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, вдохновленный и воодушевленный контрактом на закупку у Вашингтона американских новейших танков, решил наглядно изобразить знаменитую фразу Ильфа и Петрова "и тут Остапа понесло" и поведал соотечественникам, где он собрался разместить Abrams. Свои планы министр без офицерских погон изрек в эфире телеканала "вПольсце".



"Обратите, пожалуйста, внимание, где они будут дислоцироваться. Их разместят на равнине. Стратеги называют ее "Смоленскими воротами", а далее - "Брестскими воротами", она тянется от востока (речь о западе – ред.) России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться", – цитирует РИА "Новости" пана Блащака.

Отмечается, что оборонное ведомство Республики сначала в своем "Твиттере" опубликовало этот фрагмент речи министра, но затем быстро его удалило. Однако скриншот с записью сохранился у экс-главы Минобороны Польши Томаша Семоняка.

"Посмотрев видеоролик с интервью на сайте телеканала, можно убедиться, что Блащак действительно говорил о размещении танков в России и Белоруссии. Где председатель партии "Права и справедливости" берет таких некомпетентных людей?", – удивился бывший министр.

В свою очередь, Минобороны зачем-то решило поспорить с Семоняком, обвинив того в невежестве и незнании истории.

"Термин "Смоленские ворота" – широко известный в военной истории и географии. На протяжении веков он имел ключевое значение для безопасности Республики Польша", – заявили в ведомстве.

Тогда Семоняк задал вполне резонный вопрос: а зачем же твит был удален. По его мнению, название "Смоленские ворота" весьма понятно и доказывает, что "его автор понятия не имеет, о чем он говорит".

MON twitta skasował, ale w filmiku z wywiadem na stronie @wPolscepl można przekonać się, że minister Błaszczak rzeczywiście mówi o rozmieszczeniu polskich czołgów Abrams w Rosji i na Białorusi. Skąd prezes PiS wytrzaskuje tak niekompetentnych gości? pic.twitter.com/9zdqoyzTet — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) July 22, 2021

Невольно проговоренное паном Блащуком заставляет задуматься, а так ли уж был не прав президент Белоруссии Александр Лукашенко, который еще в апреле в ходе заседания, посвященного внешнеполитическим вопросам, отметил небывалую активность польских представителей в Гродно и Бресте.

Тогда бацькаобвинил Варшаву в том, что та ведет по отношению к Минску "двойную игру", предоставляя убежище "беглым предателям и экстремистам". Лукашенко предложил детально исследовать вопрос об оккупации Польшей территорий Белоруссии в 20-30-е годы прошлого века.

Напомним, на прошлой неделе Варшава сообщила о закупке 250 танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 за более чем $23 млрд. Американское издание The National Interest назвало это приобретение "ясным сигналом" России.

