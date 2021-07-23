Министр обороны Польши обещал разместить танки Abrams под Смоленском

Министр обороны Польши обещал разместить танки Abrams под Смоленском
Фото: U.S. Army/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Главу оборонного ведомства Республики назвали некомпетентным руководителем

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, вдохновленный и воодушевленный контрактом на закупку у Вашингтона американских новейших танков, решил наглядно изобразить знаменитую фразу Ильфа и Петрова "и тут Остапа понесло" и поведал соотечественникам, где он собрался разместить Abrams. Свои планы министр без офицерских погон изрек в эфире телеканала "вПольсце".

"Обратите, пожалуйста, внимание, где они будут дислоцироваться. Их разместят на равнине. Стратеги называют ее "Смоленскими воротами", а далее - "Брестскими воротами", она тянется от востока (речь о западе – ред.) России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться", – цитирует РИА "Новости" пана Блащака.

Отмечается, что оборонное ведомство Республики сначала в своем "Твиттере" опубликовало этот фрагмент речи министра, но затем быстро его удалило. Однако скриншот с записью сохранился у экс-главы Минобороны Польши Томаша Семоняка.

"Посмотрев видеоролик с интервью на сайте телеканала, можно убедиться, что Блащак действительно говорил о размещении танков в России и Белоруссии. Где председатель партии "Права и справедливости" берет таких некомпетентных людей?", – удивился бывший министр.

В свою очередь, Минобороны зачем-то решило поспорить с Семоняком, обвинив того в невежестве и незнании истории.

"Термин "Смоленские ворота" – широко известный в военной истории и географии. На протяжении веков он имел ключевое значение для безопасности Республики Польша", – заявили в ведомстве.

Тогда Семоняк задал вполне резонный вопрос: а зачем же твит был удален. По его мнению, название "Смоленские ворота" весьма понятно и доказывает, что "его автор понятия не имеет, о чем он говорит".

Невольно проговоренное паном Блащуком заставляет задуматься, а так ли уж был не прав президент Белоруссии Александр Лукашенко, который еще в апреле в ходе заседания, посвященного внешнеполитическим вопросам, отметил небывалую активность польских представителей в Гродно и Бресте.

Тогда бацькаобвинил Варшаву в том, что та ведет по отношению к Минску "двойную игру", предоставляя убежище "беглым предателям и экстремистам". Лукашенко предложил детально исследовать вопрос об оккупации Польшей территорий Белоруссии в 20-30-е годы прошлого века.

Напомним, на прошлой неделе Варшава сообщила о закупке 250 танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 за более чем $23 млрд. Американское издание The National Interest назвало это приобретение "ясным сигналом" России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость279987
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250 "абрамсов" - за 23 млрд. баксов? Мозги иногда включайте.
Гость279909
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ПЩЕКИ МОГУТ ИХ РАЗМЕСТИТЬ НО ТОЛЬКО В ВИДЕ ТРОФЕЕВ - ОБДОЛБАНЫЕ И ТРУСЛИВЫЕ ЭТИ ПЩЕКИ
Шаман
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Пока кремль разоружает население РФ (охотников, спортсменов, самооборонщиков) и вводит чеченские патрули в подмосковье, внешние враги аккуратно подтягивают танки. Думаю, это все один план по уничтожению РФ. А что, профессионалы уехжают из страны, остаются быдло-силовики, они не раз предавали страну, так что когда их будут давить польские танки - то люди предпочтут этого не замечать и не записывать в историю, как будто этих собак - не было. Это исторический бумеранг, который убьет всех этих НВКД-шных выродков.
Гость280038
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А когда он планирует парад в Москве на Красной площади провести ?
Гость282024
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Польским танкистам проводник до Смоленска не нужен?
Боцман
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Возможно,он имел ввиду Сувалковский коридор,в российской военной стратегии рассматривался как быстрый выход в Европу.
гость191919
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Этот Блащак брат хохлодауна Аркаши Бабченко или они из одной палаты в психбольнице??Напомните этому чучелу как польское недоправительство пряталось в Англии.
Гость280249
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ну а что вполне возможно когда пшеки будут драпать бросив свои абрамсы прийдется забирать их в Россию
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