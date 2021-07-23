Минск для укрепления власти действующего лидера может создать новый орган

Несмотря на тот факт, что в Белоруссии готовится проект изменений в Конституцию, где предлагается ограничить президентство двумя сроками, а ряд полномочий главы государства перейдет правительству, действующий лидер нации Александр Лукашенко не намерен сдавать в чужие руки бразды правления. Так считает беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

В интервью "НСН" он предположил, как именно бацька сохранит за семьей всю власть. По его мнению, Александр Григорьевич в качестве преемника на пост президента рассматривает своего старшего сына Виктора.

Лукашенко может вынести обсуждение об обновлении Конституции в один из осенних месяцев 2021 года. В рамках поправок будет предложено создать новый орган – Всебелорусское народное собрание. Фактически это будет означать установление в стране монархии, делает вывод политолог.

"Это будет третья палата, стоящая над всеми ветвями власти, включая президента. И очевидно, что Лукашенко хочет возглавить это собрание, перейдя из уровня президента на уровень генерального секретаря этого собрания", – уверен Болкунец.

По его словам, члены ВНС не будут никем избираться, в данный орган войдут исключительно сторонники Лукашенко, которые наделят его пожизненными полномочиями. Не исключено, что ВНС получит право отправлять в отставку избранного президента страны, наделять его полномочиями, решать, прав глава государства или нет, заметил специалист.

Вот так, уверен он, и сосредоточится в руках одной семьи вся власть. Также он нашел доказательства того, что бацька готовит себе замену в лице старшего сына. В пользу данной версии говорит тот факт, что сформированная еще в марте этого года конституционная комиссия на днях предложила установить возрастной ценз для кандидатов в президенты – он не может быть младше 40 лет. А Виктору Лукашенко сейчас 45 лет.

Ранее Болкунец, который регулярно выступает против бацьки, назвал того "психически недееспособным". Кроме того, он высказывал мысль, что Лукашенко может втянуть Россию в военный конфликт, затеяв диверсию на границе Республики с Литвой.

Напомним, у Александра Григорьевича три сына: помимо Виктора это 41-летний Дмитрий и Николай, которому скоро исполнится 17 лет. Кроме того, оппозиционеры приписывают президенту страны еще одного сына – некоего 18-летнего юношу, старшего брата Коли, который родился с особенностями развития. Официальных доказательств этой молве нет.

Добавим, накануне Лукашенко подписал декрет о снятии ряда полномочий с главы государства.

