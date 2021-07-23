Незалежная ведет себя нелепо

На Украине остались недовольны соглашением Германии и США по "Северному потоку -2" . Вице-премьер Незалежной Ольга Стефанишина заявила, что ее страна должна получить гарантии, а не просто договоренности. В России оценили заявление украинской чиновницы.

Напомним, ранее Стефанишина потребовала от Запада "пакет энергетических решений", который бы гарантировал продолжение транзита российского голубого топлива.

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что заявление Стефанишининой рассчитано на внутреннюю аудиторию. Эксперт отметил в разговоре со "Свободной Прессой", что не понимает, с чем могут быть связаны эти гарантии. Ведь речь идет о рыночном решении – Россия и страны Европы решили изменить маршрут поставки газа в своих интересах как поставщика и потребителей топлива. А то, что страна-транзитер требует каких-то гарантий – нелепо. Впрочем, вероятно, некоторые государства Европы предоставят Незалежной некую компенсацию. Но это не будут бесплатные деньги, это будет помощь в обмен на какие-то обещания, например, развитие "зеленой" энергетики.

