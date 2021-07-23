Эксперты ЕСПЧ приняли жалобу России против Украины

Обращение Москвы получило регистрационный номер

Европейский суд по правам человека не стал отказывать нашей стране в регистрации жалобы на украинское государство. Соответствующее обращение было принято и внесено в реестр дел, которые рассматривает данная зарубежная инстанция.

Обращению Российской Федерации присвоили порядковый номер 36958/21, пишет РИА "Новости".

Позже стало известно, что европейцы отклонили наш запрос о применении мер к Незалежной для того, чтобы обязать руководство страны обеспечить жителям доступ к русскому языку в школах и СМИ. Также в ЕСПЧ отвергли наши требования о снятии блокады с Северо-Крымского канала.

В европейской инстанции заявили, что данные вопросы не содержат "реальный риск нанесения непоправимого ущерба основному праву".

Напомним, в своей жалобе Москва призывает международное сообщество обратить внимание на произвол, который творится на украинской территории – там в массовом порядке нарушаются права человека.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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