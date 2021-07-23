На Западе не хотят вникать в историю полуострова и события 2014 года

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков раскритиковал решение организаторов Олимпиады-2020 в Токио исправить интерактивную карту на официальном сайте Летних Игр и "вернуть" российский Крым Украине, назвав его необъективным. Свое мнение сенатор высказал изданию "Лента.ру" в пятницу, 23 июля.

"Эти люди совершенно не интересуются ни историей Крыма, ни историей той же самой Украины, ни той ситуацией, которая была на полуострове до 2014 года и особенно во время", – считает Цеков.

По его словам, в случае с картой вперед вылезла глупая политика, однако со временем все изменится. Он заметил, что крымчан не особо волнует тот факт, что полуостров на Западе упорно на картах изображают территорией Незалежной.

"Для нас самое главное, что Россия признает нас своей составной частью, своим регионом", – подчеркнул политик.

Также крымский сенатор согласился с высказыванием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который ранее сегодня заявил, что нынешний инцидент является поводом для реакции российских чиновников. Цеков считает, что позицию по Крыму должны доносить до мировой общественности регулярно и МИД, и посольства, и Олимпийский комитет России. Необходимо постоянно транслировать принадлежность полуострова РФ, для чего вести разъяснительную работу.

"Со временем она даст свой результат", – резюмировал сенатор.

Напомним, накануне Киев возмутился тем фактом, что на официальном сайте XXXII летних Олимпийских игр между Украиной и Крымом в разделе "Расписание и результаты" была проведена граница. Дипведомство Незалежной потребовало от Токио исправить "ошибку".

Добавим, Игры-2020 торжественно открылись сегодня, завершатся олимпийские ристалища 8 августа.

