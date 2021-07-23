Республиканцы пытаются применить закон "О противодействии противникам США" против компании-оператора газопровода

Конгрессмен-республиканец Пэт Туми с однопартийцами нашли способ "убить" газопровод "Северный поток-2" и разрушить соглашение между США и Германией по запуску проекта. Об этом пишет колумнист Bloomberg Эли Лейк в пятницу, 23 июля.

Он напомнил, как ранее Джо Байден обвинил Дональда Трампа в мягком отношении к России, однако теперь сделкой с Берлином он "продает Украину, чтобы обеспечить Германию природным газом".

Автор отметил, что четыре года назад члены обеих партий конгресса приняли закон "О противодействии противникам США посредством санкций". В документе есть пункт, позволяющий блокировать отказ главы государства от введения рестрикций. Тогда закон должен был стать инструментом для контроля над Трампом, которого обвиняли в "сговоре" с Москвой.

С течением времени стало понятно, что экс-хозяин Белого дома вел жесткую линию в отношении "СП-2". По иронии судьбы теперь данный закон собираются применить против нынешнего лидера нации – Байдена, который победил Трампа на выборах 2020 года отчасти благодаря тому, что критиковал его политику в отношении России, говорится в публикации.

Конгрессмены-республиканцы полагают, что закон о противодействии противникам Америки поможет сорвать сделку Вашингтона и Берлина по "Северному потоку – 2", которая дает Москве шанс достроить газопровод за $11 млрд. По их мнению, в соответствии с этим законом администрация президента США должна рассматривать базирующуюся в Швейцарии компанию Nord Stream 2 AG в качестве такого "противника" и ввести очередные ограничительные меры, уверены сенаторы.

"Неизвестно, сработает ли этот гамбит. Но в любом случае, это показывает, насколько бессмысленной была позиция Демпартии в отношении России в годы правления Трампа. Человек, победивший Трампа в 2020 году, теперь меняет свою самую жесткую политику в отношении России", – констатировал колумнист.

Напомним, на уходящей неделе президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель заключили сделку по "Северному потоку-2". Согласно обнародованному соглашению для запуска газопровода стороны обязались обеспечить жизнеспособность транзита российского топлива через газотранспортную систему Украины "made in USSR" Уренгой-Помары-Ужгород после 2024 года.



Также Берлин обещал добиваться от Брюсселя санкций в отношении Москвы, если РФ вознамерится использовать экспорт своих энергоресурсов в качестве оружия для влияния на страны Старого Света.

В Киеве данные договоренности совсем не удовлетворили постмайданные власти – там требуют от Запада железобетонных гарантий функционирования ржавой трубы после окончания контракта на поставки из России сырья через УГТС.

