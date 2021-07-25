Энергетическая безопасность станет головной болью Незалежной

Пока Украина является транзитером российского газа, то стране можно не переживать из-за военной безопасности. Перекачка Незалежной голубого топлива не дает России "развязать руки". Такого мнения придерживается глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Чиновник рассказал, что когда заработает "Северный поток – 2", то обеспечение энергетической безопасности, а вследствие этого и военной безопасности, станет главной проблемой страны.

Макогон, обсуждая российский газопровод в эфире "Украины 24", также затронул вопрос договоренностей между Берлином и Вашингтоном. Чиновник остался недоволен соглашением между Германией и США. Глава компании отметил, что документ больше похож на декларацию, которая не гарантирует, что Украина останется транзитером российского голубого топлива. Макогону не понравилось то, что Киев не участвовал в обсуждении этих договоренностей, которых и соглашением-то не считает.

Напомним, на этой неделе стали известны детали переговоров ФРГ и США. Так, Берлин обязался добиться от Москвы транзита газа через Украину еще на 10 лет. Ранее в "Газпроме" заверили Киев, что компания готова и дальше сотрудничать. В Незалежной предложение России отвергли, заявив, что не будут дополнительно закупать газ. Позже в "Газпроме" пояснили, что ничего не предлагали Киеву, а обращались к европейским партнерам. Транзит газа после 2024 года возможен – "в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам".