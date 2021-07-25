В Киеве раскрыли главную проблему для Украины из-за "Северного потока - 2"

В Киеве раскрыли главную проблему для Украины из-за "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa//www.globallookpress.com
Энергетическая безопасность станет головной болью Незалежной

Пока Украина является транзитером российского газа, то стране можно не переживать из-за военной безопасности. Перекачка Незалежной голубого топлива не дает России "развязать руки". Такого мнения придерживается глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Чиновник рассказал, что когда заработает "Северный поток – 2", то обеспечение энергетической безопасности, а вследствие этого и военной безопасности, станет главной проблемой страны. 

Макогон, обсуждая российский газопровод в эфире "Украины 24", также затронул вопрос договоренностей между Берлином и Вашингтоном. Чиновник остался недоволен соглашением между Германией и США. Глава компании отметил, что документ больше похож на декларацию, которая не гарантирует, что Украина останется транзитером российского голубого топлива. Макогону не понравилось то, что Киев не участвовал в обсуждении этих договоренностей, которых и соглашением-то не считает. 

Напомним, на этой неделе стали известны детали переговоров ФРГ и США. Так, Берлин обязался добиться от Москвы транзита газа через Украину еще на 10 лет. Ранее в "Газпроме" заверили Киев, что компания готова и дальше сотрудничать. В Незалежной предложение России отвергли, заявив, что не будут дополнительно закупать газ. Позже в "Газпроме" пояснили, что ничего не предлагали Киеву, а обращались к европейским партнерам. Транзит газа после 2024 года возможен – "в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам".

Источник: "Украина 24" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Курил мало: у японцев появились новые территориальные претензии к России

Речь идет о Западной Антарктиде

"Северный поток-2" достраивают усиленными темпами

До завершения укладки труб осталось чуть больше 30 километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей