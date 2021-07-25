Берлин и Вашингтон выдали президенту Украины "черную метку"

Вокруг Владимира Зеленского в последнее время сгущаются тучи. Уже ходят разговоры о возможной отставке главы Украины. В эфире Первого канала политологи оценили вероятность устранения Зеленского Германией и США. Так, эксперт Владимир Сергиенко считает, что американцы и немцы уже готовы избавиться от лидера украинцев.

Эти две страны, по мнению эксперта, уже разрабатывают соответствующий план. В итоге Зеленский будет сам мечтать о том, чтобы оставить президентское кресло. Более того, политолог уверен, что главу Украины не только готовят к досрочной отставке, но и к тяжбе с Конституционным судом. Сергиенко считает, что Зеленский сам привел себя к такой ситуации и ему грозит скамья подсудимых.

Впрочем, с коллегой не согласен Дмитрий Солонников, который поспорил с ним в прямом эфире "Время покажет" на Первом канале. По его мнению, это все – лишь теория заговора. Президент Украины, отмечает политолог, не входит в список неугодных для других стран лидеров. Солонников не считает, что США и Германия намерены избавиться от Зеленского. Подобные сценарии происходят раз в десять лет и то, против "совсем уж одиозных личностей". Эксперт при этом все же подчеркнул, что для президента Украины существует и угроза импичмента, и вероятность тяжбы с Конституционным судом. Однако "устранение" лидера украинцев не станет главной темой в политике Запада по отношению к Незалежной.