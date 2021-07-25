Политолог: США и Германия намерены "устранить" Зеленского

Политолог: США и Германия намерены "устранить" Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Берлин и Вашингтон выдали президенту Украины "черную метку"

Вокруг Владимира Зеленского в последнее время сгущаются тучи. Уже ходят разговоры о возможной отставке главы Украины. В эфире Первого канала политологи оценили вероятность устранения Зеленского Германией и США. Так, эксперт Владимир Сергиенко считает, что американцы и немцы уже готовы избавиться от лидера украинцев. 

Эти две страны, по мнению эксперта, уже разрабатывают соответствующий план. В итоге Зеленский будет сам мечтать о том, чтобы оставить президентское кресло. Более того, политолог уверен, что главу Украины не только готовят к досрочной отставке, но и к тяжбе с Конституционным судом. Сергиенко считает, что Зеленский сам привел себя к такой ситуации и ему грозит скамья подсудимых.

Впрочем, с коллегой не согласен Дмитрий Солонников, который поспорил с ним в прямом эфире "Время покажет" на Первом канале. По его мнению, это все – лишь теория заговора. Президент Украины, отмечает политолог, не входит в список неугодных для других стран лидеров. Солонников не считает, что США и Германия намерены избавиться от Зеленского. Подобные сценарии происходят раз в десять лет и то, против "совсем уж одиозных личностей". Эксперт при этом все же подчеркнул, что для президента Украины существует и угроза импичмента, и вероятность тяжбы с Конституционным судом. Однако "устранение" лидера украинцев не станет главной темой в политике Запада по отношению к Незалежной. 

Источник: "Время покажет" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость277105
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Устранить… это не поможет …Всех в Африку вывезти и освободившуюся территорию заселить немцами, только при таком раскладе в этой стране можно будет жить .
Гость283763
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Да ладно, снова в КВН пойдёт.
Как он во время одного выступления объявлял? "Владимир Владимирович, забери нас отсюда!"
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