На Украине заявили о недовольстве Лукашенко после пятичасовых переговоров с Путиным

На Украине заявили о недовольстве Лукашенко после пятичасовых переговоров с Путиным
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька продал Белоруссию России, считают в Незалежной

Украинский журналист Иван Яковина разразился странной статьей о российско-белорусских отношениях. Обозреватель издания "Новое время" считает, что между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко появилось напряжение. 

Яковина отмечает, что Лукашенко негде брать денег, чтобы удержать власть, кроме как у России. Однако Путин якобы не охотно дает средства. Из-за этого Батька, как пишет журналист, пригрозил запретить транзит товаров из Европы в Россию. Обсудить разногласия президент РФ позвал белорусского коллегу в Сочи. 

Во время переговоров Лукашенко намекнули, что без поддержки России экономика Республики просто рухнет. В итоге лидеры двух стран пять часов спорили, что делать дальше, пишет Яковина. Тайминг немало удивил журналиста, который отметил, что еще никогда не видел столь долгих переговоров. 

Эксперт считает, что по итогу Путин дал Лукашенко деньги, но Батька остался недоволен. Такой вывод Яковина сделал из того, как скудно белорусские СМИ освещали переговоры глав государств. Журналист не исключил, что во время встречи Лукашенко вынужден был пообещать Путину слияние с Россией в обмен на помощь, чем и объясняется его недовольство. Более того, украинец уверен, что Лукашенко переживает, как бы кто не сдал его договоренность с Москвой, поэтому он устроил облавы на негосударственные СМИ и организации Белоруссии. 

Впрочем, Яковина тут же допустил и другой вариант. Возможно, пишет он, Лукашенко денег не получил, поэтому чтобы компенсировать их нехватку начал действовать жестко. Журналист полагает, что Лукашенко чем-то обеспокоен. Тем временем недовольные результатом выборов 2020 года белорусы вновь активизировались. А это значит, утверждает украинец, что в Республике что-то назревает. 

Ранее эксперты заявили, что Лукашенко подготовил своего родственника на место президента Белоруссии. 

Источник: "Новое время"
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость280741
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Господи , кто бы ВЯКАЛ в сторону Беларуссии и России , не Украина в лице Ивана Яковины. То же мне нашолся политико-финансовый эксПЕРд. Разбирись в своей Украине,где Зеленский с Кулебой мотаются по странам , умоляют "подайте копеечку" Как надоели эти мудрейшие из мудрейших , со своими блохами не раберутся, но всё знают, что и где в соседних странах.
Шаман
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Часть силовиков удалось замазать кровью, они даже без денег будут служить лукашисту. Зачем в силовиках сидят остальные, кто не совершал преступлений против мирных людей и которым скоро перестанут платить зп - непонятно. Видимо дебилы. Экономика РБ пикирует, и лукашист будет держаться до тех пор, пока численность силовиков не станет меньше критической, после этого он всех кинет и сбежит. Путину оставит разгребать, а силовиков по сценарию беркута отправят в мусорку.
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