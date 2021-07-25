Жириновский призвал Зюганова отстать от Грудинина

Жириновский призвал Зюганова отстать от Грудинина
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава ЛДПР попросил коллегу дать предпринимателю возможность спокойно работать

Владимир Жириновский в своем телеграм-канале обратился к Геннадию Зюганову. Лидер ЛДПР попросил главу КПРФ перестать втягивать в политические дела директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина.

Жириновский призвал Зюганова отстать от Грудинина. По мнению политика, последний – хороший хозяйственник, который положительно повлиял на быт жителей поселка.

К тому же, отметил Жириновский, предприятие поставляет россиянам прекрасную клубнику. В своем заявлении лидер ЛДПР вспомнил дело бывшего соратника Зюганова Владимира Бессонова. Экс-депутата КПРФ заочно осудили на три года заключения за нападение на полицейских. Сейчас он в бегах в Литве. А Николай Платошкин, который возглавлял движение "За новый социализм", ограничен в свободе. 

Жириновский уверен, что Зюганов сейчас взялся за директора "Совхоза имени Ленина" и пытается его добить. Политик считает, что его коллега прекрасно осознает, что Грудинин не будет главой России, КПРФ не одержит победу ни на одних выборах в регионах, а в списках партии никогда не появятся имена сомнительных лиц. 

Владимир Вольфович порекомендовал Геннадию Андреевичу поразмышлять над тем, чтобы сменить название партии и программу, забыть о словах "коммунизм" и "социализм", а заодно – про кумиров– Сталина и Ленина. Жириновский уверен, что в современном мире левые режимы в РФ обречены на крах. Поэтому политик призвал коллегу оставить Грудинина в покое, дав ему возможность вести бизнес и возглавлять совхоз. 

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость279590
Пожаловаться Ответить
Ты, Жириновский, лучше оставил бы Россию в покое! Ты позор России! Послушать тебя, блевать хочется. У тебя с языка слетает прежде, чем ты захотел что то сказать. Думай, думай и еще раз думай!
1
новости партнеров

Курил мало: у японцев появились новые территориальные претензии к России

Речь идет о Западной Антарктиде

В Киеве раскрыли главную проблему для Украины из-за "Северного потока - 2"

Энергетическая безопасность станет головной болью Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей