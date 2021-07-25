Глава ЛДПР попросил коллегу дать предпринимателю возможность спокойно работать

Владимир Жириновский в своем телеграм-канале обратился к Геннадию Зюганову. Лидер ЛДПР попросил главу КПРФ перестать втягивать в политические дела директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина.

Жириновский призвал Зюганова отстать от Грудинина. По мнению политика, последний – хороший хозяйственник, который положительно повлиял на быт жителей поселка.

К тому же, отметил Жириновский, предприятие поставляет россиянам прекрасную клубнику. В своем заявлении лидер ЛДПР вспомнил дело бывшего соратника Зюганова Владимира Бессонова. Экс-депутата КПРФ заочно осудили на три года заключения за нападение на полицейских. Сейчас он в бегах в Литве. А Николай Платошкин, который возглавлял движение "За новый социализм", ограничен в свободе.

Жириновский уверен, что Зюганов сейчас взялся за директора "Совхоза имени Ленина" и пытается его добить. Политик считает, что его коллега прекрасно осознает, что Грудинин не будет главой России, КПРФ не одержит победу ни на одних выборах в регионах, а в списках партии никогда не появятся имена сомнительных лиц.

Владимир Вольфович порекомендовал Геннадию Андреевичу поразмышлять над тем, чтобы сменить название партии и программу, забыть о словах "коммунизм" и "социализм", а заодно – про кумиров– Сталина и Ленина. Жириновский уверен, что в современном мире левые режимы в РФ обречены на крах. Поэтому политик призвал коллегу оставить Грудинина в покое, дав ему возможность вести бизнес и возглавлять совхоз.