В Токио заявили, что многократно обращались к Москве с предупреждением

Поездка премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп вызвала бурную реакцию в Токио. Из-за этого, как пишут местные СМИ, российского посла вызвали в японский МИД.

Как сообщает информагентство Киодо, Михаилу Галузину намереваются предъявить протест, поскольку визит российского премьера не совпадает с позицией Японии по "северным островам" – так в стране называют Кунашир, Итуруп, Шикатан и Хабомаи. Об этом японскому изданию сообщил источник в руководстве министерства иностранных дел.

Ранее генсек японского правительства Кацунобу Като заявил, что Токио неоднократно обращался к Москве с предложением отказаться от поездки Михаила Мишустина на Курилы.

Напомним, в понедельник 26 июля российский премьер-министр прибыл с рабочей поездкой в Дальневосточный и Сибирский федокруга. Первым местом визита стал остров Итуруп. Японская сторона считает его частью своей территории, напоминает "Общественная служба новостей".

Во время посещения Дальневосточного региона Мишустин анонсировал новые меры поддержки экономической деятельности в регионе, назвав их беспрецендентными. Глава кабмина указал, что в первую очередь на повестке стоит вопрос о введении в регионе режима свободной таможенной территории. В пакет мер поддержки могут включить освобождение от налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю, транспортные средства. По мнению Мишустина, это стало бы хорошим решением для иностранных инвесторов, в том числе, и из Японии.

Ранее японская сторона предъявила России новые территориальные претензии, объявив, что нахождение станции "Русская" на Земле Мэри Бэрд незаконно.