На Украине собрались силой освобождать Донбасс

На Украине собрались силой освобождать Донбасс
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сценарий Киев рассмотрит после сентябрьских выборов в России

Власти Незалежной в ближайшем будущем могут начать подготовку к вооруженному освобождению Донбасса.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заметил, что в последнее время появляется все больше предпосылок, что территорию придется освобождать "тем или иным путем". 

"Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить", 

– заключил эксперт, заметив, что Киеву нужно быть готовым применить оружие ради того, чтобы освободить Донбасс. 

Силовой сценарий Незалежная может применить после сентябрьских выборов в Государственную думу. Тем более, что сейчас наметилась опасная, по мнению украинцев, тенденция. Речь идет о выдаче паспортов жителям Донбасса. Грымчак уверен, что Москва это делает только с одной целью – оккупация. 

Но при этом, подложил экс-министр, Россия вряд ли признает Донбасс в ближайшем будущем. Напротив, все сегодняшние заявления о том, что якобы эта территория Украине не нужна звучат, чтобы надавить на Киев, а не ради реального признания и последующей интеграции. 

В качестве примера Грымчак привел Южную Осетию и Абхазию, которые Россия признала только спустя 20 лет после начала вооруженного конфликта. Но даже в случае, если Москва все-таки признает Донбасс, это вряд ли что-то изменит в отношении мирового сообщества к РФ, пишет РИА ФАН

"Весь мир прекрасно понимает, и кто сбил Boeing, и кто является страной-агрессором", 

– добавил эксперт, подчеркнув, что в описанном конфликте Россия – участница конфликта, но никак не посредник. 

Ранее Дмитрий Козак заявил, что если Украина все-таки решит вторгнуться в Донбасс, то Россия не останется безучастной.

Источник: "Обозреватель"
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость из будущего
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Трёп это, потому что зарплату надо отрабатывать хотя бы языком.
Гость279909
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УКРОПЫ ХОЛОПЫ НЕ ПОЛЕЗУТ НА ДОНБАСС - ОНИ ЭТО ЗНАЮТ - НО ЕСЛИ КАКАЯ ТО АВАНТЮРА ПОИДЕТ С ИХ СТОРОНЫ - ТО УСРАИНЫ НЕ БУДЭ - ДОНБАСС ПОПРЕТ КАК ЛАВИНА НА ЭТИХ УБЛЮДКОВ ПРОДАЖНЫХ - И НИ КАКАЯ НАТО НЕ ПОМОЖЕТ
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