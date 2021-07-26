Сценарий Киев рассмотрит после сентябрьских выборов в России

Власти Незалежной в ближайшем будущем могут начать подготовку к вооруженному освобождению Донбасса.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заметил, что в последнее время появляется все больше предпосылок, что территорию придется освобождать "тем или иным путем".

"Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить",

– заключил эксперт, заметив, что Киеву нужно быть готовым применить оружие ради того, чтобы освободить Донбасс.

Силовой сценарий Незалежная может применить после сентябрьских выборов в Государственную думу. Тем более, что сейчас наметилась опасная, по мнению украинцев, тенденция. Речь идет о выдаче паспортов жителям Донбасса. Грымчак уверен, что Москва это делает только с одной целью – оккупация.

Но при этом, подложил экс-министр, Россия вряд ли признает Донбасс в ближайшем будущем. Напротив, все сегодняшние заявления о том, что якобы эта территория Украине не нужна звучат, чтобы надавить на Киев, а не ради реального признания и последующей интеграции.

В качестве примера Грымчак привел Южную Осетию и Абхазию, которые Россия признала только спустя 20 лет после начала вооруженного конфликта. Но даже в случае, если Москва все-таки признает Донбасс, это вряд ли что-то изменит в отношении мирового сообщества к РФ, пишет РИА ФАН.

"Весь мир прекрасно понимает, и кто сбил Boeing, и кто является страной-агрессором",

– добавил эксперт, подчеркнув, что в описанном конфликте Россия – участница конфликта, но никак не посредник.

Ранее Дмитрий Козак заявил, что если Украина все-таки решит вторгнуться в Донбасс, то Россия не останется безучастной.