СМИ: Сделка по "Северному потоку - 2" – триумф Путина

Президент России Владимир Путин выиграл борьбу за газопровод «Северный поток - 2», считает немецкая пресса

Германия и США урегулировали спор по газопроводу "Северный поток – 2". Правительство Байдена дало зеленый свет "крайне сомнительному" проекту, который обострил германо-американские отношения и обнажил глубокий раскол внутри Европы. Однако то, что федеральное правительство Германии считает дипломатическим успехом, является, по сути, компромиссом в ущерб Украине и климату, пишет немецкий Spiegel.



По мнению издания, все началось с того, что ФРГ и США вели переговоры по проекту без участия Украины, в ущерб которой и идет прокладка газопровода. Это подло, считают немецкие журналисты. Европейских союзников США и Германии просто поставили перед свершившимся фактом. Украина же, в свою очередь, должна будет довольствоваться необязательными декларациями о намерениях и некоторыми "финансовыми утешениями". Что касается самих деклараций, то в них можно найти много благозвучных прокламаций, но мало конкретных обязательств ФРГ.





Проект "Северного потока – 2" с самого начала был геополитическим проектом Владимира Путина, продолжает издание.

Он развязывает руки Кремлю для усиления военного и политического давления на Украину, не ставя под угрозу газовый бизнес с ЕС.

И это полбеды. Федеральное правительство Германии отклонило предложение США о включении в разрешение на эксплуатацию трубопровода так называемую поправку kill switch (аварийное отключение), которая давала бы возможность прервать поставки газа, если Кремль предпримет какие-либо агрессивные шаги в отношении непокорных соседей.

"Северный поток – 2" – почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.





23 июля США и Германия опубликовали совместное заявление о "Северном потоке – 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Берлин пообещал ввести против России санкции, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".

Строительство газопровода "Северный поток – 2" должно завершиться к концу лета.

