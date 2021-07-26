Позицию Москвы озвучил наш дипломат

Российский посол в Японии Михаил Галузин отреагировал на очередной выпад властей Страны восходящего солнца. Там по неведомой причине решили, что нашему премьер-министру негоже разгуливать по Курильским островам. Галузин подчеркнул, что такого рода поведение японских коллег является неприемлемым.



Глава российского правительства Михаил Мишустин путешествует по рабочим вопросам по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. В программу этой поездки премьер-министра включен курильский остров Итуруп. Однако японские власти, несмотря на объективную реальность, считают эти земли, а также другие территории Курил своей собственностью. На этом фоне они объявили, что протестуют из-за поездки второго лица российского государства на Итуруп.

Японцы настолько разошлись, что вызвали нашего посла в местный МИД, дабы выразить ему протест. Однако Галузин лаконично ответил на антироссийский выпад Токио. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что японский протест является неприемлемым для Москвы. Галузин отметил, что мнение нашей страны по этому вопросу основывается на базовой позиции России, передает РИА "Новости".

Стоит отметить, что представители Страны восходящего солнца начали топать ногами и стучать кулаками, как только узнали о предстоящем путешествии Мишустина. В Японии отмечали, что местные власти неоднократно обращались к Кремлю с просьбой воздержаться от поездки премьер-министра на Курильские острова.