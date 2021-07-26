Спецслужбы нашли русский след в протестах в Польше

Спецслужбы нашли русский след в протестах в Польше
Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экоактивистов обвинили в подыгрывании России

Польша активно работает над программой перехода к безуглеродной экономике, один из пунктов которой – создание первой на своей территории АЭС. Однако польские "зеленые" не поддерживают власти. Тем более, что под боком Германия – страна, которая выступает за отказ от атомной энергетики в рамах Евросоюза. Накануне экоактивисты двух стран провели акцию протеста, в которой польские спецслужбы тут же увидели русский след. 

О демонстрациях стали активно писать немецкие СМИ, чем навлекли на себя гнев поляков. 

"Это немецкий протест является вмешательством во внутренние общественные дебаты в Польше по поводу строительства первой АЭС в стране", 

– написал пресс-секретарь министра по координации спецслужб Польши Станислав Зарин в своем "Твиттере". 

Политик отметил, что главная цель немцев, распространяющих информацию о протестах "зеленых" – дестабилизация перспективного проекта. И, как уверен Зарин, Россия Германии в этом помогает. 

Пресс-секретарь написал, что в РФ в последние дни якобы активизировались попытки свернуть польскую ядерную программу. "Действия Германии по этому вопросу могут преследовать ту же цель, что и россияне", – закончил Зарин. 

Ранее в Польше устроили новую антироссийскую истерику из-за трагедии, которая произошла более 10 лет назад. 

Источник: EA Daily ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость282073
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русские везде
пора всем сдаваться и арбайтен на русский хозяин
Mark
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О этот капитейн очевидность. Все знать что любой фейл - russian did it!
Гость282154
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Кто бы сомневался.
Рыбалка 63
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Кто бы мог подумать, а мы то думаем чей там след будет.
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