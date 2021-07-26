Экоактивистов обвинили в подыгрывании России

Польша активно работает над программой перехода к безуглеродной экономике, один из пунктов которой – создание первой на своей территории АЭС. Однако польские "зеленые" не поддерживают власти. Тем более, что под боком Германия – страна, которая выступает за отказ от атомной энергетики в рамах Евросоюза. Накануне экоактивисты двух стран провели акцию протеста, в которой польские спецслужбы тут же увидели русский след.

О демонстрациях стали активно писать немецкие СМИ, чем навлекли на себя гнев поляков.

"Это немецкий протест является вмешательством во внутренние общественные дебаты в Польше по поводу строительства первой АЭС в стране",

– написал пресс-секретарь министра по координации спецслужб Польши Станислав Зарин в своем "Твиттере".

Niemiecka Partia Zielonych zorganizowała protest przeciwko budowie elektrowni atomowej w RP. W przekazie niemieckiej partii budowa elektrowni jest niebezpieczna. W akcji wzięli udział m. in. poseł KO Tomasz Aniśko oraz kandydatka do Bundestagu z Zielonych - Anna Emmendörffer. 1/6 pic.twitter.com/OVJ78qai4G — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 25, 2021

Политик отметил, что главная цель немцев, распространяющих информацию о протестах "зеленых" – дестабилизация перспективного проекта. И, как уверен Зарин, Россия Германии в этом помогает.

Пресс-секретарь написал, что в РФ в последние дни якобы активизировались попытки свернуть польскую ядерную программу. "Действия Германии по этому вопросу могут преследовать ту же цель, что и россияне", – закончил Зарин.

Ранее в Польше устроили новую антироссийскую истерику из-за трагедии, которая произошла более 10 лет назад.