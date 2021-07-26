В Литве может начаться смена власти из-за миграционной "мести" Лукашенко

В Литве может начаться смена власти из-за миграционной "мести" Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политолог оценил последствия кризиса в стране

Наплыв мигрантов со стороны Белоруссии, который был спровоцирован Александром Лукашенко в ответ на санкции против Минска, может запустить процесс смены власти в Литве. Такое мнение высказал политолог Алесей Дзермант в своем телеграм-канале. 

Он отметил, что сейчас в населенных пунктах, где временно размещают беженцев, проходят стихийные митинги. К примеру, в Девянишкес, по его словам, начали съезжаться граждане со всей Литвы, чтобы выразить свой протест на акции, запланированной 29 июля. Больше всего люди недовольны "возмутительным и незаконным" решением министра Арвидаса Анушаускаса создать центр для тысячи исламских экономических мигрантов городе. 

Всего в Девянишкес проживает примерно 500 человек, мигрантов же, которых было решено разместить в населенном пункте – около тысячи. Протестующие намерены потребовать отменить данный указ, заставить Анушаускаса подать в отставку "как провокатора, разжигающего конфликты между местными сообществами, и как бывшего агента КГБ, фигурирующего в опубликованном в газете Respublika списке тайных сотрудников КГБ", пишут местные СМИ. 

Дзермант пишет, что сейчас в среднем в Литву через белорусскую границу проникает 100 мигрантов – за месяц в таком темпе количество нелегалов в стране увеличивается примерно на 3 тысячи человек. К концу сентября в стране может оказаться около 10 тысяч беженцев, большинство из которых – молодые мужчины. 

"Это сопоставимо с численностью всей литовской армии или полиции. Можно представить, что эти люди от безысходности, холода и голода пойдут на штурм крупного города, скорее всего, Вильнюса", – подытожил он.

Сейчас Литва пытается огородиться от Белоруссии с помощью забора из ключей проволки, чтобы хоть как-то сократить поток мигрантов. Однако сделать это без проблем не выходит.

Источник: Телеграм
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

ГостьВк
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Реалист
Такими темпами весьма скоро обычным приветствием у коренных литовцев станет "Алла Акбар".
По литовскому закону все они попадают под депортацию. Сначала юридические процедуры, живут в лагерях под охраной. А потом на родину самолетами. Белоруссии выставят счет за проживание и возвращение. Откажется платить-спишут с валютных счетов белорусских банков в европейских странах.
Гость284269
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ждем-с!
Реалист
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Такими темпами весьма скоро обычным приветствием у коренных литовцев станет "Алла Акбар".
Гость283237
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Тот, кто копает под другой ямой, попадает в нее сам.
ГостьВася
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А как с мультикольтуризмом?
ГостьБелорус
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"Миграционная месть Лукашенко". В кои века Утро написало правду, которая известна всем, кроме дураков. Первое лицо государства МСТИТ. Хомо советикус, не умеющий ни с кем договариваться.
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