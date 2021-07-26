Политолог оценил последствия кризиса в стране

Наплыв мигрантов со стороны Белоруссии, который был спровоцирован Александром Лукашенко в ответ на санкции против Минска, может запустить процесс смены власти в Литве. Такое мнение высказал политолог Алесей Дзермант в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сейчас в населенных пунктах, где временно размещают беженцев, проходят стихийные митинги. К примеру, в Девянишкес, по его словам, начали съезжаться граждане со всей Литвы, чтобы выразить свой протест на акции, запланированной 29 июля. Больше всего люди недовольны "возмутительным и незаконным" решением министра Арвидаса Анушаускаса создать центр для тысячи исламских экономических мигрантов городе.

Всего в Девянишкес проживает примерно 500 человек, мигрантов же, которых было решено разместить в населенном пункте – около тысячи. Протестующие намерены потребовать отменить данный указ, заставить Анушаускаса подать в отставку "как провокатора, разжигающего конфликты между местными сообществами, и как бывшего агента КГБ, фигурирующего в опубликованном в газете Respublika списке тайных сотрудников КГБ", пишут местные СМИ.

Дзермант пишет, что сейчас в среднем в Литву через белорусскую границу проникает 100 мигрантов – за месяц в таком темпе количество нелегалов в стране увеличивается примерно на 3 тысячи человек. К концу сентября в стране может оказаться около 10 тысяч беженцев, большинство из которых – молодые мужчины.

"Это сопоставимо с численностью всей литовской армии или полиции. Можно представить, что эти люди от безысходности, холода и голода пойдут на штурм крупного города, скорее всего, Вильнюса", – подытожил он.

Сейчас Литва пытается огородиться от Белоруссии с помощью забора из ключей проволки, чтобы хоть как-то сократить поток мигрантов. Однако сделать это без проблем не выходит.