В Москве назвали трагической ошибкой Киева взять Донбасс силой

В Москве назвали трагической ошибкой Киева взять Донбасс силой
Фото: Oleksandr Rupeta/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Представители Незалежной провокационными высказываниями только обостряют ситуацию в регионе

Возможные планы Киева "освободить" Донбасс военным путем обернутся для Незалежной трагической ошибкой. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Так он прокомментировал сегодня изданию RT призыв экс-замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака готовить ВСУ к силовому захвату ДНР и ЛНР.

Он назвал высказывание украинца "очередным заявлением очередного ястреба".

"Если он считает, что вопрос с Донбассом можно решить военным путем, я думаю, что это будет грубейшая и трагическая ошибка для Украины", – считает сенатор.

По мнению Джабарова, такие провокационные заявления со стороны украинских политиков не приводят ни к чему хорошему, а лишь сильнее обостряют отношения.

Ранее пан Грымчак призвал действующие власти страны рассмотреть вариант военного "освобождения" Донбасса после того, как в России пройдут выборы в Госдуму.

Отметим, на прошлой неделе Центризбирком РФ принял постановление, согласно которому жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут принять участие в парламентских выборах в онлайн-формате.

Кроме того, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что если киевский режим все-таки решит вторгнуться в Донбасс, то Москва не останется безучастной.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Источник инсинуаций RT и депутат. Кто бы сомневался. ДНР с ЛНР будут выбирать депутатов Госдумы. Писец!
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