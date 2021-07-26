Заявления шефа дипломатии США напомнили пользователям персонажа старого штатовского телешоу

Глава Госдепа Энтони Блинкен стал посмешищем в интернете после своего заявления о том, что Москва и Пекин получили некий сигнал из Вашингтона, что в сфере кибербезопасности появился "новый шериф". Данный спич американский госсекретарь произнес 24 июля в эфире телеканала MSNBC.

Пользователи Сети не сдержались от едких комментариев в адрес шефа дипломатии США. Самые яркие из них собрало издание ИноСМИ.

Американцы, услышав от Блинкена словосочетание "новый шериф" сразу вспомнили о старом "Шоу Энди Гриффита", транслировавшегося в 60-х годах прошлого века, где одним из персонажей сонного городка был шериф-недотепа Барни Файф. Этим именем, собственно, пользователи и окрестили нового смотрящего от Америки.

"Наши шерифы уже и стрелять разучились", – заметил Billlang.

"Влад и Си уже небось животы надорвали", – с иронией высказался Jazon Evans.

"Да русские и китайцы уже в курсе про нового шерифа – потому-то и взялись за кибератаки. Увы, новенького звать стал Барни Файф…" – уверен Jim in Portland.

По мнению части зрителей, угрозы Вашингтона в адрес Москвы и Пекина окажутся не более чем заявлениями. Так, некто KRB предположил, что очередным сигналом для РФ и КНР станет новое более грозное электронное письмо. Другие пользователи считают, что потеряв "маковые поля в Афганистане", откуда драпают воины Пентагона, представители администрации президента США Джо Байдена ищут новый источник заработка. С их точки зрения, хакерские атаки на самом деле спровоцированы сотрудниками штатовских спецслужб.

Они даже защитить границу не могут, неужели они как-то остановят кибертеррористов? Да они издеваются!" – возмутился fugitive cities.

Некоторые зрители заподозрили Байдена в том, что хозяин Белого дома в реальности находится "на зарплате у китайского лидера", поэтому Поднебесной угрозы США вовсе не страшны. Что касается реакции президента России Владимира Путина на угрозы Блинкена, по словам ряда комментаторов, тот лишь посмеется.

"Все знают, что администрация Байдена – кучка клоунов", – резюмировал один из зрителей.

Напомним, ранее в июне глава Госдепа уже пугал Россию тем, что США обязательно ответят санкциями, если Москва продолжит вести себя агрессивно, в частности, будет нападать на Америку или на осужденного за аферы с "Ив Роше" Алексея Навального.

