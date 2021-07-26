Западные спецслужбы хотят при помощи "Вагнергейта" свалить действующий режим в Незалежной

Фильм-расследование британской организации Bellingcat об аресте в Минске в 2020 году накануне президентских выборов российских "33 богатырей", как их назвал глава Республики Александр Лукашенко, может бумерангом ударить по президенту Украины Владимиру Зеленскому. К такому выводу пришел военный корреспондент Александр Коц.

Как сообщает РИА ФАН, близится очередной час икс – неоднократно отложенная премьера документального киноопуса от Bellingcat о задержанных в Белоруссии 33 россиянах, которых спецслужбы Незалежной планировали выдать за отряд "ЧВК Вагнера". Фильм намечен к показу на 29 июля. Премьера "Вагнергейта" ранее неоднократно переносилась, поэтому нет никаких гарантий, что фильм будет показан и в этот день, отмечает агентство.

По мнению разных экспертов, основным сюжетом "расследования" британцев станет "измена" Зеленского. "Вагнергейтом" западные спецслужбы вполне вероятно попытаются расшатать действующую власть на Украине.

"Цель публикации – свалить режим Зеленского, который показал себя как очень слабый руководитель, неспособный выполнить задачи, поставленные перед ним", – полагает Коц.

Военкор прогнозирует, что ключевым лейтмотивом фильма будет раскрытие тех украинцев, которые предали лидера нации. Показ материала может обернутся серьезными последствиями для главы государства, заметил Коц.

"Это как минимум может стать поводом для инициации процесса импичмента Зеленского", – подчеркнул журналист.

Напомним, в конце прошлой недели Владимир Александрович уволил главу Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. Его должность занял директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

Добавим, первым о неких оглушительных фактах в истории с "33 богатырями" заявил скандальный украинский медиа-деятель Дмитрий Гордон еще в начале весны нынешнего года. Согласно его аннотации, фильм Bellingcat – это информационная бомба.

Что касается пана Зеленского, то в неньке некоторые политики подозревают его в раскрытии секретных данных об операции с "вагнеровцами", в результате чего она и провалилась. А 22 июля стало известно, что Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство относительно возможной государственной измены президента и его окружения из-за срыва данной операции.

