Жириновский предложил исключить Украину из ООН из-за русского языка

Жириновский предложил исключить Украину из ООН из-за русского языка
Владимир Жириновский. Фото: Pravda Komsomolskaya /Russian Look/ www.globallookpress.com
Лидер либеральных демократов поставил в вину Киеву целый ряд нарушений прав человека в Незалежной

Украину необходимо исключить из Организации Объединенных Наций из-за перекрытого Северо-Крымского канала, в результате чего жители полуострова не получают днепровскую воду, а также за повсеместный запрет русского языка на территории Незалежной, что нарушает права миллионов граждан страны. Об этом сегодня заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в видеообращении, опубликованном на ютуб-канале партии.

"Украина должна отвечать за запрет русского языка, это дискриминация русских и она нарушает конвенцию о нацменьшинствах. Возьмите блокаду водоснабжения Крыма – это же варварство. За это надо исключать Украину из ООН", – призвал Владимир Вольфович.

Кроме того он поставил в вину киевскому режиму отключение электроэнергии и отказ выплачивать пенсии населению неподконтрольных властям Незалежной территорий Донбасса. Также постмайданные вожди не закрыли воздушное пространство страны над шахтерским краем после начала военных действий в 2014 году, в результате чего произошло крушение малайзийского "Боинга" MH17.

"Это тоже преступление, – подытожил Жириновский.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура России подала в Европейский суд по правам человека первую в истории нашей страны межгосударственную жалобу на Украину. Иск относится к событиям, которые последовали за госпереворотом в соборной в 2014 году. Материалы жалобы насчитывают 300 страниц.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ГостьСС
Пожаловаться Ответить
Владимир Вольфович лажает. Зря..
1
новости партнеров

На Украине заявили о недовольстве Лукашенко после пятичасовых переговоров с Путиным

Батька продал Белоруссию России, считают в Незалежной

Белорусский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Россией

На его борту произошла "нештатная ситуация"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей