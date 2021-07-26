Лидер либеральных демократов поставил в вину Киеву целый ряд нарушений прав человека в Незалежной

Украину необходимо исключить из Организации Объединенных Наций из-за перекрытого Северо-Крымского канала, в результате чего жители полуострова не получают днепровскую воду, а также за повсеместный запрет русского языка на территории Незалежной, что нарушает права миллионов граждан страны. Об этом сегодня заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в видеообращении, опубликованном на ютуб-канале партии.

"Украина должна отвечать за запрет русского языка, это дискриминация русских и она нарушает конвенцию о нацменьшинствах. Возьмите блокаду водоснабжения Крыма – это же варварство. За это надо исключать Украину из ООН", – призвал Владимир Вольфович.

Кроме того он поставил в вину киевскому режиму отключение электроэнергии и отказ выплачивать пенсии населению неподконтрольных властям Незалежной территорий Донбасса. Также постмайданные вожди не закрыли воздушное пространство страны над шахтерским краем после начала военных действий в 2014 году, в результате чего произошло крушение малайзийского "Боинга" MH17.



"Это тоже преступление, – подытожил Жириновский.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура России подала в Европейский суд по правам человека первую в истории нашей страны межгосударственную жалобу на Украину. Иск относится к событиям, которые последовали за госпереворотом в соборной в 2014 году. Материалы жалобы насчитывают 300 страниц.

