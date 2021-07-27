Ответная услуга: в Турции назвали условие для признания Крыма российским

Ответная услуга: в Турции назвали условие для признания Крыма российским
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анкара готова пойти на такой жест, если Москва решится на взаимное соглашение

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал полагает, что Турция может официально признать Крым российским в случае, если РФ пойдет на похожий шаг в отношении Северного Кипра. Своим мнением он поделился в интервью для "Ленты.ру". 

Он полагает, что между странами должно быть заключено соответствующее двустороннее соглашение, а Россия – возглавить международное движение по признанию республики, передает URA.RU.

"Ведь объединенный Кипр может стать членом НАТО, а это совсем не в интересах России", – заявил он.

После этого турецкая сторона восстановит авиасообщение с полуостровом и перестанет заявлять, что тот принадлежит Украине. И хотя это может сильно испортить отношения между Анкарой и Киевом, ждать серьезных последствий, по его мнению, не стоит.

В ответ на признание полуострова на Украине могут полностью заморозить с Турцией дипломатические отношения, но вряд ли рискнут решиться на это из-за своих амбиций по вступлению в Североатлантический Альянс. Даже в США понимают, что возвращать Крым Россия не собирается, а для вступления в НАТО Киеву придется сотрудничать с Анкарой по ряду вопросов.

При этом, считает эксперт, российской стороне не обязательно сразу же делать заявление о независимости Северного Кипра. Для начала достаточно, если будет налажено прямое авиасообщение и торговля с республикой. 

Также Хасан Унал заявил, что Москва должна смириться с тем, что Анкара поставляет Киеву оружие. По его мнению, это никак не должно сказываться на отношениях между Россией и Турцией, поскольку после передачи Украине пары десятков турецких беспилотников превзойти по военной мощи РФ она не сможет, передает "Общественная служба новостей". 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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