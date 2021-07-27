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Недавно российская сторона подала иск против Незалежной в ЕСПЧ из-за нарушений прав и свобод человека, распространенных на украинской территории. Выяснилось, что экс-подполковник СБУ Василий Прозоров с удовольствием выступит перед европейцами и расскажет о том, что творит киевский режим.
О своем намерении бывший украинский силовик объявил в беседе с журналистами РИА "Новости". Прозоров сообщил, что может в деталях описать незаконные действия киевского режима, который потворствовал пыткам и внесудебным расправам.
При этом военный подчеркнул, что в случае своего выступления попросит гарантировать ему безопасность, отмечает издание URA.RU.
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