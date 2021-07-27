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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время обращения с речью в Совете по международным делам в Нью-Йорке выступила за нормальные отношения Москвы и Минска. Правда, для этого России на данном придется выполнить одно условие.
Экс-кандидат в президенты РБ заметила, что Белоруссия хочет сохранить с РФ торговые отношения, которые выгодны для обеих стран.
"Мы всегда будем соседями. Мы всегда будем рядом. И мы должны создавать нормальные отношения",
– подчеркнула Тихановская.
Однако если Россия по-прежнему хочет принимать "конструктивное" участие в преодолении современного кризиса, который бушует в Белоруссии, тогда ей не стоит вмешиваться во внутренние дела Республики, считает глава белорусской оппозиции.
Напомним, что на данный момент Тихановская находится в США. Оппозиционерка планирует встретиться с высокопоставленными представителями администрации президента Джо Байдена, чтобы попросить их об усилении сакнционного давления на режим Александра Лукашенко.
Но пользователи уверены, что Запад уже перестал воспринимать Тихановскую всерьез. Да и доверие избирателей в Белоруссии домохозяйка тоже утратила. В Сети экс-кандидата в президенты заранее предупредили, что "Украины 2.0" в Республике не будет.
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В начале 90-<цензура> мы, почти все, рассуждали также, а сейчас посыпаем голову пеплом. Такую страну прос... Вы то свою сберегите. Многое Батька законсервировал. Если пойдете на поводу Запада, станете холопами поляков, тоже будете посыпать голову пеплом, но будет поздно. Воровство - это противно, а рабство, барство - унизительно.