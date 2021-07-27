Во время выступления в США Тихановская обратилась к России

Во время выступления в США Тихановская обратилась к России
Светлана Тихановская. Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via/www.globallookpress.com
Экс-кандидат в президенты Республики подсказала Кремлю, как поспособствовать завершению кризиса

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время обращения с речью в Совете по международным делам в Нью-Йорке выступила за нормальные отношения Москвы и Минска. Правда, для этого России на данном придется выполнить одно условие. 

Экс-кандидат в президенты РБ заметила, что Белоруссия хочет сохранить с РФ торговые отношения, которые выгодны для обеих стран. 

"Мы всегда будем соседями. Мы всегда будем рядом. И мы должны создавать нормальные отношения", 

– подчеркнула Тихановская. 

Однако если Россия по-прежнему хочет принимать "конструктивное" участие в преодолении современного кризиса, который бушует в Белоруссии, тогда ей не стоит вмешиваться во внутренние дела Республики, считает глава белорусской оппозиции.

Напомним, что на данный момент Тихановская находится в США. Оппозиционерка планирует встретиться с высокопоставленными представителями администрации президента Джо Байдена, чтобы попросить их об усилении сакнционного давления на режим Александра Лукашенко. 

Но пользователи уверены, что Запад уже перестал воспринимать Тихановскую всерьез. Да и доверие избирателей в Белоруссии домохозяйка тоже утратила. В Сети экс-кандидата в президенты заранее предупредили, что "Украины 2.0" в Республике не будет. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость278181
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Да не видите вы Украину - вы замкнуты в треугольнике Дом-Работа-Виноводочный магазин-Дом. И про Украину вы слышите только то, что говорят Соловьев, Киселев, Скабеева, Повов и иже с ними.
Гость280268
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рецепт котлет предложила, эбонашко?)
Гость278181
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Гость282764
Дама войдет в историю как предатель своего народа
Это вы, россияне (которые за Единую Россию) и белорусские ябатьки будут предателями белорусского народа
Гость282764
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Гость278181
Почему-то россияне думают, что белорусы по мышлению почти такие же, как они (россияне), а именно - любят диктатуру, мечтают интегрироваться в воровскую коррумпированную систему России, и думают, что белорусам можно навешать лапши на уши про братские народы, про то, что в одних окопах гнили; а потом их (белорусов) просто кинуть, провернув свои воровские схемы, а в итоге Беларусь превратить в добитую российскую глубинку, управляемую бандитами
Как очень юному брату говорю: мы видели хаос 90-<цензура>, мы видим убожество Украины нынешнее, и вам такого не желаем.
В начале 90-<цензура> мы, почти все, рассуждали также, а сейчас посыпаем голову пеплом. Такую страну прос... Вы то свою сберегите. Многое Батька законсервировал. Если пойдете на поводу Запада, станете холопами поляков, тоже будете посыпать голову пеплом, но будет поздно. Воровство - это противно, а рабство, барство - унизительно.
Гость278181
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трепанатор черепов
звучит как "Россия уходи, Польша приходи!"
Будет "Россия Приходи", когда у вас в России разберутся с воровством и коррупцией
Гость278181
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Почему-то россияне думают, что белорусы по мышлению почти такие же, как они (россияне), а именно - любят диктатуру, мечтают интегрироваться в воровскую коррумпированную систему России, и думают, что белорусам можно навешать лапши на уши про братские народы, про то, что в одних окопах гнили; а потом их (белорусов) просто кинуть, провернув свои воровские схемы, а в итоге Беларусь превратить в добитую российскую глубинку, управляемую бандитами
Гость282764
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Дама войдет в историю как предатель своего народа
Гость279909
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МЯТАЯ РОЖА
трепанатор черепов
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звучит как "Россия уходи, Польша приходи!"
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