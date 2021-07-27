Экс-кандидат в президенты Республики подсказала Кремлю, как поспособствовать завершению кризиса

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время обращения с речью в Совете по международным делам в Нью-Йорке выступила за нормальные отношения Москвы и Минска. Правда, для этого России на данном придется выполнить одно условие.

Экс-кандидат в президенты РБ заметила, что Белоруссия хочет сохранить с РФ торговые отношения, которые выгодны для обеих стран.

"Мы всегда будем соседями. Мы всегда будем рядом. И мы должны создавать нормальные отношения",

– подчеркнула Тихановская.

Однако если Россия по-прежнему хочет принимать "конструктивное" участие в преодолении современного кризиса, который бушует в Белоруссии, тогда ей не стоит вмешиваться во внутренние дела Республики, считает глава белорусской оппозиции.

Напомним, что на данный момент Тихановская находится в США. Оппозиционерка планирует встретиться с высокопоставленными представителями администрации президента Джо Байдена, чтобы попросить их об усилении сакнционного давления на режим Александра Лукашенко.



Но пользователи уверены, что Запад уже перестал воспринимать Тихановскую всерьез. Да и доверие избирателей в Белоруссии домохозяйка тоже утратила. В Сети экс-кандидата в президенты заранее предупредили, что "Украины 2.0" в Республике не будет.