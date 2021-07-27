Обвинения Юрия Витренко посчитали абсурдными

В Сети оценили оценили ответ директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко "Газпрому", который оценил условия российской компании по транзиту газа после 2024 года.

Напомним, что украинец указал на то, что Москва якобы использует голубое топливо в качестве геополитического оружия против Украины и ЕС. Витренко заметил, что ранее РФ и ФРГ говорили о том, что "Северный поток-2" был построен для дополнительных объемов. "Если бы эти заявления были честными, то объемы по действующим контрактам продолжили идти через Украину", – уверен представитель "Нафтогаза". Но другие граждане Незалежной с ним не согласны.

Одна из пользовательниц заметила, что на Украине продолжают считать Россию "врагом", но при этом не готовы отказаться от экспорта газа.

"Полное отсутствие логики и здравого смысла",

– считают в Сети.

Ее поддержал и другой комментатор.

"Ну вот что глупости писать? Сначала вдрызг разругались с "Газпромом", кинули его на бабки, а теперь хотите продолжать с ним бизнес? Так не бывает!"

– написал пользователь "Фейсбука".

Другие же и вовсе уверены, что слова Витренко – пустой звук. Мол, сейчас Ангела Меркель пообещает Украине "интеграцию, модернизацию и т.д", и Незалежная сразу же успокоится и сделает вид, что все нормально, сообщает РИА ФАН.

Ранее на Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока-2". В Незалежной уверены, что тех пор, пока она является транзитером российского газа, стране не нужно волноваться из-за военной безопасности.