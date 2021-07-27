В Кремле озвучили причины отказа от сделки с Турцией по Крыму

В Кремле озвучили причины отказа от сделки с Турцией по Крыму
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дмитрий Песков усомнился в том, что позиция профессора совпадает с мнением властей республики

В Кремле отреагировали на идею турецкого эксперта заключить сделку, по которой Анкара признает Крым российским в обмен на признание Москвой Северного Кипра. 

Дмитрий Песков заявил, что это исключено. На это есть две причины. Во-первых, глас Кремля заметил, что позиция профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала вряд ли совпадает с мнением официальных властей, передает телеканал "360"

"А во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок", 

– заключил голос Кремля. 

Напомним, что ранее профессор заявил, что Турция может признать полуостров частью России, но только при условии, если Россия пойдет на аналогичный шаг в отношении Северного Кипра. 

По его мнению, Москва должна стать лидером движения по признанию спорной территории. Мол, если Кипр объединится, то в высокой вероятностью станет членом НАТО, а это противоречит национальным интересам России. После такого шага республика восстановит авиасообщение с полуостровом. Турцию вряд ли испугает разрыв дипломатических отношений с Украиной, считает профессор. 

Для начала он предложил Москве наладить прямое авиасообщение и торговлю с Северным Кипром, а спустя время уже объявлять о признании. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Японцев рассмешили интриги Токио из-за приезда Мишустина на Курилы

Жители Страны восходящего солнца полагают, что в РФ ноты протеста Токио никто не воспринимает серьезно

Фильм Bellingcat о Лукашенко ударит по имиджу Зеленского

Западные спецслужбы хотят при помощи "Вагнергейта" свалить действующий режим в Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей