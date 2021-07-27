Дмитрий Песков усомнился в том, что позиция профессора совпадает с мнением властей республики

В Кремле отреагировали на идею турецкого эксперта заключить сделку, по которой Анкара признает Крым российским в обмен на признание Москвой Северного Кипра.

Дмитрий Песков заявил, что это исключено. На это есть две причины. Во-первых, глас Кремля заметил, что позиция профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала вряд ли совпадает с мнением официальных властей, передает телеканал "360".

"А во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок",

– заключил голос Кремля.

Напомним, что ранее профессор заявил, что Турция может признать полуостров частью России, но только при условии, если Россия пойдет на аналогичный шаг в отношении Северного Кипра.

По его мнению, Москва должна стать лидером движения по признанию спорной территории. Мол, если Кипр объединится, то в высокой вероятностью станет членом НАТО, а это противоречит национальным интересам России. После такого шага республика восстановит авиасообщение с полуостровом. Турцию вряд ли испугает разрыв дипломатических отношений с Украиной, считает профессор.

Для начала он предложил Москве наладить прямое авиасообщение и торговлю с Северным Кипром, а спустя время уже объявлять о признании.