Армия на границе: в Литве подумывают ввести ЧП из-за мигрантов

Армия на границе: в Литве подумывают ввести ЧП из-за мигрантов
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Вильнюс продолжает нагнетать обстановку

В Литве обираются вводить режим чрезвычайной ситуации из-за бесконтрольного потока мигрантов из Белоруссии. О таких радикальных намерениях объявила глава литовского МИД Агне Билотайте.

Высокопоставленная чиновница сообщила, что соответствующую инициативу озвучили представители МВД. При этом председатель местного парламента по нацбезопасности Лауринас Касчюнас отметил, что в таком случае на защиту границ от миграционных потоков из Белоруссии станут до зубов вооруженные вояки. Тогда уж прорваться на территорию литовского государства нелегалам не удастся.

Глава сейма также отметил, что Литве необходимо готовиться к любому развитию событий. В случае крайней необходимости ЧП действительно можно ввести.

Впрочем, глава местного Минобороны Арвидас Анушаускас считает, что оснований для ведения чрезвычайного положения в стране нет, пишет "Интерфакс-Запад".

К слову, недавно местные жители устроили беспорядки на подступах к миграционному лагерю. В тоже время бунтуют и сами нелегалы.

Источник: Интерфакс-Запад ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Японцев рассмешили интриги Токио из-за приезда Мишустина на Курилы

Жители Страны восходящего солнца полагают, что в РФ ноты протеста Токио никто не воспринимает серьезно

Во время выступления в США Тихановская обратилась к России

Экс-кандидат в президенты Республики подсказала Кремлю, как поспособствовать завершению кризиса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей