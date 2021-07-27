Вильнюс продолжает нагнетать обстановку

В Литве обираются вводить режим чрезвычайной ситуации из-за бесконтрольного потока мигрантов из Белоруссии. О таких радикальных намерениях объявила глава литовского МИД Агне Билотайте.

Высокопоставленная чиновница сообщила, что соответствующую инициативу озвучили представители МВД. При этом председатель местного парламента по нацбезопасности Лауринас Касчюнас отметил, что в таком случае на защиту границ от миграционных потоков из Белоруссии станут до зубов вооруженные вояки. Тогда уж прорваться на территорию литовского государства нелегалам не удастся.

Глава сейма также отметил, что Литве необходимо готовиться к любому развитию событий. В случае крайней необходимости ЧП действительно можно ввести.

Впрочем, глава местного Минобороны Арвидас Анушаускас считает, что оснований для ведения чрезвычайного положения в стране нет, пишет "Интерфакс-Запад".

К слову, недавно местные жители устроили беспорядки на подступах к миграционному лагерю. В тоже время бунтуют и сами нелегалы.