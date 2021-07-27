Американцы показали Незалежной ее место

Известно, что представлять Америку на организованной украинцами "Крымской платформе" будет первый открытый гомосексуалист-министр. По мнению известного политолога Владимира Скачко, такую неоднозначную фигуру специально выбрали для поездки на Украину.



Так, выразителем мыслей Соединенных Штатов Америки на площадке, которая в фантазии украинцев должна привести к переменам в Крыму, будет руководитель американского Минтранса Питер Буттиджич. Таким образом, ни лидер американцев Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис не пожелали лично участвовать в данном мероприятии.

Такой отказ первых лиц США серьезно снижает уровень площадки. По мнению политолога, американцы специально продемонстрировали Незалежной и ее президенту Владимиру Зеленскому новые реалии. Мол, Вашингтон больше не будет содержать украинских политиков. Теперь это государство может стать разменной монетой в новом геополитическом раскладе, который создадут США, Россия и Китай.

В то же время отправка в Незалежную высокопоставленного гомосексуалиста сигнализирует, что Киеву придется разделять ЛГБТ-ценности просвещенного Запада. В целом, такое решение Америки по "Крымской платформе" является унизительным для Украины сигналом.

К слову, недавно стало известно, как предприимчивые украинцы наживаются на туристах в Крыму. Мошенники обложили данью наивных отдыхающих.