Очевидный сигнал: США намеренно отправили на Украину министра-гея – эксперт

Очевидный сигнал: США намеренно отправили на Украину министра-гея – эксперт
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Американцы показали Незалежной ее место

Известно, что представлять Америку на организованной украинцами "Крымской платформе" будет первый открытый гомосексуалист-министр. По мнению известного политолога Владимира Скачко, такую неоднозначную фигуру специально выбрали для поездки на Украину.

Так, выразителем мыслей Соединенных Штатов Америки на площадке, которая в фантазии украинцев должна привести к переменам в Крыму, будет руководитель американского Минтранса Питер Буттиджич. Таким образом, ни лидер американцев Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис не пожелали лично участвовать в данном мероприятии.

Такой отказ первых лиц США серьезно снижает уровень площадки. По мнению политолога, американцы специально продемонстрировали Незалежной и ее президенту Владимиру Зеленскому новые реалии. Мол, Вашингтон больше не будет содержать украинских политиков. Теперь это государство может стать разменной монетой в новом геополитическом раскладе, который создадут США, Россия и Китай.

В то же время отправка в Незалежную высокопоставленного гомосексуалиста сигнализирует, что Киеву придется разделять ЛГБТ-ценности просвещенного Запада. В целом, такое решение Америки по "Крымской платформе" является унизительным для Украины сигналом.

К слову, недавно стало известно, как предприимчивые украинцы наживаются на туристах в Крыму. Мошенники обложили данью наивных отдыхающих.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость 2x2=4
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Фееричная циркострана=клоун+пидираст.
Гость279922
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ГостьВ
Партию "Справедливая Россия" в Москве называют партией "Зад". Лезут в Госдуму, сейчас выбивают финансирование от спонсоров-геев. Что-то Утро не пишет про это. Все об Украину трется. Уже мозоли набили на пальцах, пишут и пишут. Про Россию-матушку давайте, борцы с Украиной.
Кастрюльку сними либерал майданутый жмет-же, может полегчает.
ГостьВ
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Гость281356
у вас две третьих госдумы гомосексуалисты. неизвестно еще путин куда тыкает свой вялый.
Партию "Справедливая Россия" в Москве называют партией "Зад". Лезут в Госдуму, сейчас выбивают финансирование от спонсоров-геев. Что-то Утро не пишет про это. Все об Украину трется. Уже мозоли набили на пальцах, пишут и пишут. Про Россию-матушку давайте, борцы с Украиной.
Гость279922
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Гость281356
у вас две третьих госдумы гомосексуалисты. неизвестно еще путин куда тыкает свой вялый.
Что дупа по члену тоскует, ну скоро пиндос приедет удовлетворит и будет тебе счастье.
Гость279922
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Ну что-же гея к геям пусть привыкают это их светлое западное будущее, интересно а а вазелин приложили в комплект. Ну что чубатые шароварники гей-хохляндия новый ваш девиз. Бу-га-га!
Гость281356
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у вас две третьих госдумы гомосексуалисты. неизвестно еще путин куда тыкает свой вялый.
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