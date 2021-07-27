В качестве кандидата в лидеры нации будет предложен человек, представляющий действующую власть

В ноябре 2021 года в Белоруссии могут состояться выборы президента, однако без участия действующего главы государства Александра Лукашенко, но с представителем нынешней власти. С таким прогнозом выступил руководитель оппозиционного аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников в эфире "Еврорадио".

"С большой долей вероятности могу сказать, что уже в ближайшие месяцы мы можем получить не только конституционный референдум, но и одновременно президентские выборы. Я бы сказал, в августе-сентябре – референдум, а в ноябре – президентские выборы", – предположил эксперт.

Свой вывод Поротников сделал исходя из того, что в Республике идет "зачистка" политического поля, а это свидетельствует, с его точки зрения, о начале предвыборной кампании. Ровно такая же история происходила перед выборами 2020 года, но сегодняшняя ситуация отличается, заметил специалист. Если тогда "зачистка" проходила под оперативным контролем Лукашенко, то ныне этим занимается другой человек.

"Для него эта волна репрессий является по сути "преддипломной практикой" перед выдвижением на пост президента", – убежден политолог.

По его мнению, бацька не будет участвовать в выборах, именно поэтому в стране затевается конституционная реформа, чтобы имитировать диалог с оппозицией и недовольными гражданами.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец высказал мысль, что новым президентом Республики станет старший сын Александра Григорьевича Виктор. Он также спрогнозировал, что бацька может в один из осенних месяцев текущего года вынести на обсуждение вопрос об обновлении Конституции. В рамках поправок будет предложено создать новый орган – Всебелорусское народное собрание, которое он и возглавит.

