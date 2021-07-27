Инициативу одобрили в ЦИК

Пять российских партий – ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и экологическая партия "Зеленые" – согласились соблюдать все санитарные нормы во время избирательной кампании. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что политические взгляды не имеют значения, когда речь идет о безопасности граждан.

"В сложную минуту мы должны быть примером ответственного поведения и соблюдения необходимых санитарных требований", – высказался госдеятель.

Напомним, с инициативой о проведении безопасных выборов ранее выступила партия "Единая Россия". Представители объединения предложили подписать специальное соглашение.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, данное предложение можно назвать правильным и своевременным. Он добавил – Центральная избирательная комиссия уже одобрила инициативу.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал тех, кто отказался подписывать документ. Политик обвинил представителей таких партий в приверженности разрушительной позиции.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев от партии "Родина" заявил – все российские партии должны подписать это соглашение.

Председатель исполнительного комитета "Гражданской платформы" Юрий Юрченко отметил, что его партия обязуется строго соблюдать все условия соглашения, говорится на сайте "Единой России".

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев тоже высказался по поводу безопасных выборов.

"Когда все уважительно и очень бережно относятся к гражданам, выборы будут такие, которые нас всех устроят", – подчеркнул он.

Председатель "Российской экологической партии "Зеленые" Андрей Нагибин поддержал своих коллег. Политик отметил, что экология и здоровье являются одним целым.