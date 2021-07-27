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Сегодняшнее заявление профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала о возможном признании Крыма российской территорией в "обмен" на признание РФ независимости самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра наделало много шума как в Анкаре, так и в Москве.
Подобная "сделка" между двумя государствами не представляется реалистичной. Об этом сообщил дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Озтюрк Йылмаз в комментарии для РИА "Новости".
"Крым и Северный Кипр не тождественны по статусу, поэтому не подлежат аналогичным действиям в отношении их признания. Крым был присоединен Россией в качестве части своей территории. Северный Кипр – независимое государство, признания которого хочет Турция", – пояснил Йылмаз.
Одновременно, добавил он, нереалистичность подобной сделки сегодня вовсе не означает, что Анкара никогда не признает полуостров в составе РФ. Для этого, подчеркнул депутат, нужно лишь чтобы Турция присоединила к себе Северный Кипр и начала добиваться признания его своей территорией. Вот тогда бы статус ТРСК сравнялся с Крымом. Однако и такой сценарий далек от реализации, подытожил Йылмаз.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отреагировал на высказывания турецкого профессора. По его словам, российские территории для Москвы никогда не будут предметом торга и каких-либо сделок.
А то, что предложил
Унала, не является позицией официальной Анкары.
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