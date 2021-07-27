Родительские комитеты важны для контроля в ходе капремонтов школ и изменения инфраструктуры

В стране нужно расширить обычную практику капремонтов школ и привлечь к программе родительское сообщество и коллектив учебных учреждений. С таким предложением выступила руководитель центра "Сириус" и один из лидеров общефедерального списка "Единой России" Елена Шмелева в ходе своей поездки в Нижний Новгород, где она встретилась с экспертами инициативы по развитию образования.

По ее мнению, капитальный ремонт школ необходимо содержательно расширять.



"Надо анализировать все потребности, которые есть и у начальной школы, и у молодых семей. Поэтому родительские комитеты и родительские сообщества важны для контроля капремонта и изменения инфраструктуры", – убеждена Шмелева.

В Минобразования региона выступили с инициативой добавить к проектам капремонтов школ задачи по модернизации их оборудования. Глава "Сириуса" обещала, что данное предложение войдет в народную программу "ЕР".

Кроме того, рассматривается вопрос внедрения продукции молочной кухни в меню садов и школ, что Шмелева поддержала.

Также ей пришлась по душе идея победителя Международной олимпиады по биологии из Нижнего Новгорода Михаила Хандохина внедрить единую систему поддержки и поощрения призеров соревнований по школьным предметам. Данная инициатива тоже найдет отражение в программе "Единой России".

Напомним, Елена Шмелева вошла в пятерку лидеров общефедерального списка "ЕР" вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и детским омбудсменом Анной Кузнецовой по предложению президента России Владимира Путина. "Пятерка" была утверждена на съезде партии, который прошел 19 июня.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября текущего года.

