Хомчак отказался выполнять требования Зеленского

Лидер украинцев Владимир Зеленский лишил работы главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Как заявил пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров, президент ждет тесного взаимодействия между ВСУ и Минобороны, чего при Хомчаке не было. В России объяснили столь необычное решение.

Как отметил депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик, Зеленский, очевидно, недоволен отсутствием побед. Парламентарий считает, что Хомчак не решил "вопрос Крыма", поэтому и лишился своего места.

Белик уточнил, что теперь уже бывший глава ВС попал в немилость, потому что не обещал "вернуть" полуостров до конца сезона. По его словам, Зеленский требует побед от своей команды. Однако Киев уже проиграл по "Северному потоку – 2", а на этом фоне Хомчак не стремится идти штурмом на российскую территорию, да еще и отговаривает от глупой затеи своего лидера.

Белик считает, что Хомчак просто попал под горячую руку. Новый главнокомандующий наверняка будет более активным в этом вопросе, чтобы не повторить судьбу своего предшественника.

Уже известно, что место Хомчака занял генерал-майор, начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ Валерий Залужный, указывается на сайте президента Незалежной.