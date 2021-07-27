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Лидер украинцев Владимир Зеленский лишил работы главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Как заявил пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров, президент ждет тесного взаимодействия между ВСУ и Минобороны, чего при Хомчаке не было. В России объяснили столь необычное решение.
Как отметил депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик, Зеленский, очевидно, недоволен отсутствием побед. Парламентарий считает, что Хомчак не решил "вопрос Крыма", поэтому и лишился своего места.
Белик уточнил, что теперь уже бывший глава ВС попал в немилость, потому что не обещал "вернуть" полуостров до конца сезона. По его словам, Зеленский требует побед от своей команды. Однако Киев уже проиграл по "Северному потоку – 2", а на этом фоне Хомчак не стремится идти штурмом на российскую территорию, да еще и отговаривает от глупой затеи своего лидера.
Белик считает, что Хомчак просто попал под горячую руку. Новый главнокомандующий наверняка будет более активным в этом вопросе, чтобы не повторить судьбу своего предшественника.
Уже известно, что место Хомчака занял генерал-майор, начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ Валерий Залужный, указывается на сайте президента Незалежной.
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