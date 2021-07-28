Байден раскрыл причину "опасности" Путина

Американский лидер поделился личным мнением насчет коллеги из России

Российское и американское государства продолжают оставаться одними из основных соперников на международной арене. Главнокомандующий США периодически позволяет себе нелестные выпады в адрес нашего президента. На этот раз Джо Байден рассказал о "проблемах" Владимира Путина.

Своим мнением лидер американцев поделился во время общения с журналистами президентского пула, пишет РИА "Новости".

Так, Джозеф Байден убежден, что наш главнокомандующий "опасен", так как у него есть серьезные "проблемы", передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

В развитие этой мысли глава американцев пояснил, что Владимир Владимирович в своей политике весьма ограничен: он может использовать только ядерное оружие и нефть, отмечаете URA.RU.

Напомним, ранее стало известно, что почувствовал Байден во время встречи с Путиным.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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