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Российское и американское государства продолжают оставаться одними из основных соперников на международной арене. Главнокомандующий США периодически позволяет себе нелестные выпады в адрес нашего президента. На этот раз Джо Байден рассказал о "проблемах" Владимира Путина.
Своим мнением лидер американцев поделился во время общения с журналистами президентского пула, пишет РИА "Новости".
Так, Джозеф Байден убежден, что наш главнокомандующий "опасен", так как у него есть серьезные "проблемы", передает интернет-издание "Общественная служба новостей".
В развитие этой мысли глава американцев пояснил, что Владимир Владимирович в своей политике весьма ограничен: он может использовать только ядерное оружие и нефть, отмечаете URA.RU.
Напомним, ранее стало известно, что почувствовал Байден во время встречи с Путиным.
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